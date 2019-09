Agorà | Pietro Senaldi smaschera il Pd e la giornalista Vitali | In un partito

Fonte : liberoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2019) "Il PD è sempre stato unplurale". Queste le parole di Giovannadi Repubblica, che in diretta adcommenta la scissione delDemocratico. Una frase che ha immediatamente provocato la reazione di: "Ma in unplurale si resta". Coglie nel s

Avvenire_Nei : #12settembre 40 anni fa il lampo di Pietro Mennea. Un record che sorprese il mondo - JTurandot : RT @LaStampa: Ex cimitero di San Pietro in Vincoli, teatro Cottolengo, Scuola Holden e Polo del ‘900 dal 25 al 29 settembre. - cinziasams : RT @LaStampa: Ex cimitero di San Pietro in Vincoli, teatro Cottolengo, Scuola Holden e Polo del ‘900 dal 25 al 29 settembre. -