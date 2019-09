Un “pub scientifico” per spiegare la Ricerca a tutti - Neuromed per la Notte europea : Torna la Notte europea dei Ricercatori il 27 settembre, e la Fondazione Neuromed scende in campo con il progetto ‘B-Future’, selezionato tra le 9 iniziative italiane sostenute dalla Commissione europea che si sviluppano in tutta la penisola, articolati su scala nazionale, regionale o interregionale, e propongono centinaia di attività nel corso della giornata e della Notte del 27 settembre, presentata oggi a Roma al Miur. Due le ...