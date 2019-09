The Fugitive | Kiefer Sutherland tra i protagonisti della serie di Quibi – Notizie del

Fonte : dituttounpop

(Di mercoledì 18 settembre 2019)sarà nel cast di The, unatratta del film del 1993 con Harrison Ford, per il servizio streaming, dopo la chiusura di Designated Survivor su Netflix, è pronto a imbarcarsi in un nuovo progetto televisivo, se così possiamo definirlo. L’attore, insieme a Boyd Holbrook sarà protagonista di The, unatratta dall’omonimo film del 1993 con Harrison Ford, prodotta per la nuova piattaforma streaming. The, è prodotta da Nick Santora (Scorpion) e diretta da Stephen Hopkins (24, The Dark Tower), e la produzione partirà a ottobre. Scritta da Santora, laracconta di Mike Russo che ha un obiettivo primario nella sua vita: assicurarsi che la moglie Allison, e la figlia Pearl di dieci anni, siano al sicuro dopo un esplosione nella metropolitana di Los Angeles, in cui li trovava. Ma per colpa di prove ...

deathcrank94 : Goatsta, Rasta pasta, Asta the peasant, Asta the demon, Asta the fugitive - Saacii : Marquei como visto Brooklyn Nine-Nine - 4x12 - The Fugitive (2) - Saacii : Marquei como visto Brooklyn Nine-Nine - 4x11 - The Fugitive (1) -