Rihanna potrebbe diventare presto mamma | lei | ' Voglio dare alla luce una donna di colore'

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Nell'ultimo fine settimana si è fatto sempre più insistente sul web il rumors che vuole la cantanteincinta. Tutto è nato dopo che la pop-star, rispondendo ad alcune domande dei giornalisti sul red carpet del Diamond Ball a New York (ballo di beneficenza per la Fondazione Clara Lionel, fondata dstessa cantante nel 2012), ha affermato che essendo lei unadi, nata da unadiche a sua volta è nata dadi, anche lei ha il desiderio diuna figlia di. In questa dichiarazione molti fan della cantante ci hanno letto la voglia della pop-star di far sapere a tutti di essere incinta. Da quel momento sul web sono esplosi i commenti, che continuano a moltiplicarsi di minuto in minuto e, che hanno fattoil tema della gravidanza diun tema "caldissimo" in rete, facendolo divenire un trend topic su ...

taccidepeppe : @insanadimenta @Jpolemica666 Non vorremo mica credere che il 90% degli utenti qui non siano dei morti di figa? Pre… - ivarhogws : secondo me rihanna a vita potrebbe essere un’ottima idea - 0nedspower : RT @honeykthj: Cleo Toms che va a seoul per Fenty ma io non faccio altro a che pensare che se ci fosse Hwasa potrebbe incontrare Rihanna… -