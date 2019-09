Pirateria tv online | maxi operazione in tutta Europa | sequestrata ed oscurata la

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2019) È statala piattaformaXtream Codes e oltre 700 mila utentisono stati inibiti alla visione. Un provvedimento che rientra nellain corso in queste ore innei confronti della più rilevante organizzazione clandestina mondiale ideatrice e principale responsabile della capillare diffusione illegale via Internet delle emittenti televisive a pagamento, le cosiddette Iptv (Internet Protocol Television). Solo in Italia sono coinvolti circa 5 milioni di utenti, con un volume di affari stimato di oltre 2 milioni di euro al mese. “Eclissi”, così è stata denominata l’indagine che vede impegnati oltre 100 militari del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza, è coordinata dalla Procura di Roma e, a livello internazionale, dalle Agenzie europee Eurojust e Europol con la ...

