Nel M5s ora c' è chi teme il ricatto di Renzi 

Arresto Sozzani - Pd-M5S divisi Nel voto : 17.31 L'Aula della Camera ha negato l'autorizzazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del deputato di FI,Diego Sozzani. 235sì, 309no,un astenuto. Si è votato a scrutinio segreto. Polemiche dei 5 Stelle per il voto segreto.Il risultato accolto dall' applauso del centrodestra. A luglio la Giunta per le Autorizzazioni aveva dato l'Ok agli arresti con il sì Pd e M5S. In precedenza,l'Aula ha negato l'uso di ...

Parlamento Ue - perché abbiamo detto no all’ingresso di M5s Nel gruppo dei Verdi europei : Qualche giorno fa una cara amica, che da sempre crede nell’ambientalismo e nei valori della democrazia, mi ha scritto di avere votato e aver fatto votare Europa Verde alle ultime elezioni europee, ma di non avere intenzione di farlo in futuro, perché i Verdi italiani si sono espressi con nettezza contro l’ingresso del M5S nel gruppo dei Verdi al Parlamento europeo: per lei questa scelta sarebbe il segno della nostra chiusura e del non essere ...

Strada in salita Nel dialogo Verdi-M5s : gli ambientalisti Ue rinviano la decisione : Strada in salita nel dialogo tra Cinquestelle e Verdi al Parlamento europeo. Al termine di una lunga riunione all’Europarlamento a Strasburgo, i Verdi non hanno saputo decidere, spaccati al loro interno sulla possibilità di aprire le porte del gruppo ai 14 eletti del M5s, rimasti senza ‘casa’ dopo le elezioni europee. Discussione rinviata a domani sera. Intanto sul voto per la nomina di Christine Lagarde alla presidenza ...

Porrello (M5S) : depositata PDL per attivare Nel Lazio nuovi strumenti partecipazione popolare : “Ieri, insieme al capogruppo di +Europa Radicali Alessandro Capriccioli, ho sottoscritto una proposta di legge per attivare anche nella Regione Lazio nuovi strumenti per la partecipazione popolare”. Lo dichiara in una nota Devid Porrello, Consigliere M5S Lazio e Vicepresidente del Consiglio Regionale. “Già nella scorsa legislatura abbiamo depositato numerose proposte per fornire i cittadini di efficaci mezzi per intervenire ...

BruNello CuciNelli - cosa ha detto a Di Maio : "Ma voi lo pensate davvero?". Pd e M5s - doccia gelata : Il colloquio cordiale tra l'imprenditore umbro Brunello Cucinelli e il leader del M5s Luigi Di Maio nasconde, tra le righe, una doccia gelata per il grillino, che sperava di aver trovato il candidato governatore adatto al "patto civico" con il Pd per le delicatissime regionali in Umbria di ottobre.

Umbria - CuciNelli si tira fuori : “Ho visto Di Maio - ma non sarò candidato”. M5s scarta l’ipotesi Fora e congela candidature per le liste : Il giorno dopo la lettera aperta di Luigi Di Maio per lanciare un “patto civico” in Umbria con il Partito democratico, continuano i contatti per cercare di capire quale sarà la prossima mossa in vista delle elezioni Regionali. Per il M5s, nonostante il cambio di maggioranza e il dialogo con i dem per dare vita al Conte 2, il passaggio è molto delicato. Un primo segnale significativo è arrivato in mattinata, con l’imprenditore ...

Lettera M5s per entrare nei Verdi a Strasburgo. Domani la conta Nel gruppo della Keller : L’atto formale è stato compiuto la settimana scorsa: una Lettera di poche righe in cui la delegazione del M5s eletta all’Europarlamento chiede un incontro ai Verdi Ska Keller e Philippe Lamberts per poter entrare nel loro gruppo europeo. Direzione univoca: i pentastellati si sono mossi solo con gli ambientalisti, vorrebbero trovarla lì la loro casa europea, non hanno avanzato richieste simili con il gruppo dei liberali ...

Umbria - Lombardi (M5s) : “Patto civico è ritorno alle origini. Fora? CuciNelli? Trovare prima un’agenda comune” : Non alleanze ma apertura su liste civiche al Pd. Per Roberta Lombardi, capogruppo M5s in regione Lazio e autrice di un primo esperimento di convergenza con il Pd di Zingaretti, è “un ritorno alle origini, noi nasciamo come liste civiche nel 2008 da un’idea di Beppe Grillo a seguito del messaggio inascoltato da parte delle forze politiche”. “Un appello che ieri Luigi (Di Maio) ha fatto a tutte le forze politiche per ...

Governo - Paragone : “Sarò spina Nel fianco del M5s. Conte? Bellissimo pavone Nello zoo Ue. Di Maio? Gestisce qualcosa scritto da altri per lui” : “Perché mi sono astenuto sulla fiducia al Governo? Il mio voto non era fondamentale per far cadere il Governo. Se lo fosse stato, figuratevi se mi sarei astenuto. Questo mi consente di fare una politica nel M5s che, secondo me, tra un po’ vedrà qualcuno svegliarsi dall’ipnosi generale. Certo, se avessi votato no, il processo sulla mia espulsione sarebbe stato più facile per il movimento“. Così, ai microfoni de “L’Italia ...

Roma - lite Nel Municipio V : consigliere M5s aggredisce il presidente con un morso sul naso : Uno scambio accesso, finito con un’aggressione. Si è conclusa con un morso sul naso al “minisindaco” una lite scoppiata giovedì pomeriggio, dopo la seduta del consiglio del Municipio V. Protagonisti sono Giovanni Boccuzzi, esponente del Movimento 5 stelle e guida del cosiddetto Municipio “delle Torri”, e Alessandro Stirpe, presidente della Commissione cultura della Capitale. Secondo quanto apprende ...

L'idea di Di Maio per l'alleanza Pd-M5s Nella "gentilissima" Umbria : Luigi Di Maio lancia L'idea di un patto civico per le regionali in Umbria del 27 ottobre, in cui M5s propone alle altre forze disponibili come potrebbe essere il Pd di correre "con il proprio simbolo in sostegno di un presidente civico e con un programma comune", senza rivendicare incarichi nella futura giunta. "Per rigenerare il patto di fiducia cittadini-istituzioni", ha spiegato il leader pentastellato in una lettera a La Nazione, "secondo ...

Regionali in Umbria - Pd e M5s lontani da un accordo : si sfila anche BruNello CuciNelli : Al momento "non c'è ancora una trattativa" tra Pd e Movimento 5 stelle a livello locale, in vista delle elezioni Regionali. In Umbria si voterà il 27 ottobre e Walter Verini, commissario del Partito democratico in Umbria, sta lavorando in questa direzione. Ma nulla è scontato, né facile. Filippo Gal

Sondaggi politici - con la nascita del governo M5s e Pd in calo : scarsa la fiducia Nel Conte bis : Nella settimana in cui è ufficialmente nato il governo Conte bis, i due partiti che sono i principali azionisti di maggioranza - Movimento 5 Stelle e Partito Democratico - fanno segnare un calo nei Sondaggi. La rilevazione effettuata da Tecnè per l'agenzia Dire mostra anche una scarsa fiducia nel nuovo esecutivo.Continua a leggere