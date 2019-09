Merano | neonato trovato morto in una scarpata | arrestata la madre

Fonte : blogo

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Una donna è stata fermata nelle scorse ore nell’ambito delle indagini sulda alcuni turisti in un cespuglio in provincia diieri. L'sarebbe ladel piccolo. Ilaveva ancora il cordone ombelicale attaccato, la testa era avvolta in un panno. La, di nazionalità romena, è accusata di omicidio aggravato e occultamento di cadavere. Si attendono ora i risultati dell’autopsia disposta dalla procura disul corpo delsul quale erano stati riscontrati segni di violenza."Nel corso della serata sono state sentite alcune persone informate sui fatti. Sono stati sottoposti a sequestro alcuni oggetti e indumenti nonché la stanza nella quale la cittadina rumena soggiornava per motivi di lavoro. Le indagini sono ancora in corso si è in attesa di avere ulteriori elementi dall'autopsia che è stata disposta” hanno fatto sapere gli ...

