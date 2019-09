Meningite | quando e a chi serve il vaccino La storia di Amelia

Fonte : dilei

(Di mercoledì 18 settembre 2019), la parola che fa paura e genera ansia solo a pronunciarla. Pericolosa per i bambini quanto per gli adulti. Quante se ne sono dette – e sentite- in questi anni sullae sull’importanza dei vaccini per scongiurarla. Sono scesi in campo testimoni in carne e ossa, come Bebe Vio, per sensibilizzare sull’importanza dei vaccini, e tante mamme che hanno vissuto esperienze drammatiche. ComeVitiello, Presidente del Comitato Nazionale contro la, che ha perso la sua bambina Alessia, 11 anni fa. E che ha raccontato al Teatro delle Muse di Ancona, in occasione dei un incontro pubblico: “È un evento drammatico. In poche ore, senza avvisaglie, può portarsi via un bimbo”. La sera la sua bimba di pochi mesi stava bene, aveva solo qualche linea di febbre. Poi nella notte la situazione è precipitata. Nessun farmaco controllava la ...

EmilZatopek245 : @PaoloSentinella Dov'è il correttore automatico quando serve? S'è preso la meningite perché non vaccinato? - BiselliChiara : Vaccinatevi e vaccinate i vostri figli. Non si può morire per meningite quando sono disponibili i vaccini. Condogli… - rosmarythorne : RT @Bici_beach: @Iperborea_ Riparliamone poi quando i loro figli moriranno di meningite batterica perchè qualcuno OPS s’è dimenticato.. Rip… -