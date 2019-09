Lo sbarco fantasma ad Agrigento

Migranti - nuovo “ sbarco fantasma” in Sicilia : arrivano in spiaggia con la maglia della Juve e scappano [VIDEO] : Ieri pomeriggio intorno le 18, mentre la gente era ancora al mare, nella principale spiaggia di San Leone ad Agrigento, dal nulla è arrivato un barchino di legno, con a bordo una ventina di tunisini. Appena arrivati a riva e dopo aver salutato e sbeffeggiato i bagnanti, si sono dileguati tra la vegetazione, del retrostante boschetto. Avvisati di questo nuovo sbarco fantasma, dopo circa mezz’ora, sono arrivati gli uomini della Capitaneria ...

sbarco 'fantasma' ad Agrigento. Ma stavolta i migranti vengono identificati : Mauro Indelicato Nuovo Sbarco in pieno giorno nell'agrigentino, questa volta un mezzo della Finanza riesce ad intercettare i migranti ed a scortarli a Porto Empedocle: indagini in corso per individuare eventuali scafisti Un nuovo potenziale Sbarco fantasma lungo le coste dell’agrigentino, questa volta però il barcone con i migranti a bordo è stato intercettato da una motovedetta della Guardia di Finanza e scortato fin dentro il porto ...