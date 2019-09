“Lo faccio anche per mia madre” Cristiano Ronaldo | la decisione inaspettata La più

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Questa sì che è una bella notizia per la famiglia. Eh sì, perché in casa saranno esposti a breve fiori d’arancio. Il calciatore non ha dubbi: chiederà a Georgina Rodriguez di diventare sua moglie e lei senza dubbio dirà di sì. Sua compagna dal 2016 e madre di Alana Martina, la più piccola dei suoi quattro figli è elettrizzata all’idea. Durante “Good Morning Britain”, programma della tv d’oltremanica, il fuoriclasse bianconero ha aperto il suo cuore e ha raccontato del forte sentimento che lo unisce alla modella: “Lei mi ha aiutato molto. E io la amo, ovviamente. Un giorno ci sposeremo, questo è certo”.Gerogina, non molto tempo fa, si era lasciata andare alle rivelazioni sulla sua storia con CR7, parlando delle difficoltà di stare insieme a un campione, madel sentimento immenso che li unisce. Le sue parole trovano conferma in quelle di, che ha detto al ...

