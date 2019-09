La conversione di un giovane austriaco a Medjugorje | la vocazione è nata a Medjugorje

Fonte : preghiamoinsieme

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Grande sorpresa ha destato nel mondo economicola rinuncia a un’eredità miliardaria da parte di unfiglio di nobile famiglia. Georg Mayr Melnhof, di Salisburgo, 27 anni, nono di dieci figli, laureato a Vienna, dopo aver assunto la guida dell’azienda paterna all’inizio del 1995, ha deciso in settembre di entrare in seminario. “Le cose sono andate così -riferiamo succintamente un’intervista del-. Mi ero recato apiù volte dal 1982, ma solo nel 1987 ho avuto la mia vera. Guarito dopo mesi di malattia, in cui ho avuto modo di riflettere sul messaggio, nonostante la mia paura a stare con la gente, sono stato chiamato a guidare aun gruppo di giovani nella Pasqua di quell’anno. Un tuffo nel vuoto, ma lì è iniziata la mia nuova vita. In un mattino del 6 settembre dello stesso anno, di nuovo pellegrino a ...