Google fotografa il suo balcone dove sono stese le sue mutande | incredibile cosa fa una

Fonte : baritalianews

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Una donna ha fatto causa aperché per caso ha scoperto che era statoto ildella sua casaeranole. La donna se ne è accorta perché ha cercato, per curiosità, l’indirizzo della sua casa e ha visto il suoe le sue. A quel punto ha perso la serenità come lei stessa racconta“stata assalita dall’ansia di poter essere vittima di crimini a sfondo sessuale. Per questostata licenziata e ho dovuto traslocare”. La donna ha chiesto un risarcimento di 600.000 yen pari a 5.400 euro. La vicenda si è svolta a Fukuoka, nel sud dell’arcipelago. La donna ha spiegato in tribunale che, dal momento della scoperta la sua vita non è stata più la stessa e non è più riuscita a recuperare la serenità.