EL Pais | “Koulibaly è un difensore implacabile”

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Il Liverpool cade nella trappola di Ancelotti titola El, scrivendo che “la volpe Ancelotti ha scoperto una faglia nel branco di lupi di Klopp” Succede in periodi di giocatori stanchi, in giorni in cui la pigrizia di fine estate tenta gli spiriti più combattivi del calcio. È quello che è accaduto al Liverpool che non è riuscito a mettere in pratica i piani tattici più perfetti. Scrive il quotidiano spagnolo. I detentori della Champions hanno abbassato la loro intensità di gioco e si sono esposto alle vivaci manovre del team di Ancelotti che ha fatto tutto molto bene È un elogio totale ai calciatori del Napoli, partendo dalla solidità della difesa per finire alla fluidità dell’attacco. Il Napoli ha Koulibaly, aggressivo, implacabile con la palla e capace di trasformare il suo compagno frenetico, Manolas, in unsereno. Ha Di Lorenzo e Mário Rui, due ...

