Donna di 51 anni ha reflusso e fortissimi e continui dolori di stomaco | i medici la

Napoli - segrega per 12 ore la ex compagna e la figlia di 2 anni e poi violenta la Donna : 27enne arrestato : E' accaduto a Varcaturo, nel Napoletano. Nei confronti dell'uomo c'era già un divieto di avvicinamento alla donna disposto dal Tribunale dopo che per mesi l'aveva perseguitata. Ora il 27enne è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale, sequestro dipersona e stalking

Con l’auto contro un camion mentre torna a casa dal lavoro : muore Donna di 52 anni : La donna è deceduta poco dopo l'arrivo dei soccorritori del 118, che hanno inutilmente tentato di rianimarla. L'incidente è avvenuto a Gazzo, ai confini tra la provincia di Padova e quella di Vicenza.Continua a leggere

Segrega per 12 ore l'ex e la figlia di due anni - poi violenta la Donna : Ha tenuto “prigioniere” per 12 ore in auto la sua ex compagna, picchiandola ripetutamente, e la figlia di due anni. Poi, dopo aver girato per la città senza meta, è tornato a casa e lì ha violentato la sua ex. È accaduto a Varcaturo, nel Napoletano. Nei confronti dell’uomo c’era già un divieto di avvicinamento alla donna disposto dal Tribunale dopo che per mesi l’aveva ...

Varcaturo - segrega e picchia a sangue la ex compagna e la figlia di due anni per ore. Poi violenta la Donna : arrestato 27enne : Ha tenuto prigionierre per 12 ore in auto la sua ex compagna, picchiandola ripetutamente, e la figlia di due anni. Poi, dopo aver girato per la città senza meta, è tornato a casa e...

Napoli - segrega per 12 ore la ex compagna e la figlia di 2 anni e poi violenta la Donna : 27enne arrestato : E' accaduto a Varcaturo, nel Napoletano. Nei confronti dell'uomo c'era già un divieto di avvicinamento alla donna disposto dal Tribunale dopo che per mesi l'aveva perseguitata. Ora il 27enne è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale, sequestro dipersona e stalking

Messina - rapinano e violentano una Donna di 90 anni. Arrestati due giovani di 17 e 14 anni : Hanno picchiato, rapinato e violentato una donna di 90 anni. Due ragazzi di 17 e 14 anni anni sono stati Arrestati e condotti in un centro di prima accoglienza del tribunale dei minori. I fatti sono accaduti a Messina. L’anziana, ridotta in gravi condizioni, è stata salvata dalla polizia avvertita dalla figlia e ora è in ospedale per ferite, escoriazioni e fratture multiple: è in prognosi riservata. Proprio le analisi mediche hanno ...

Incredibile a Messina : 14enne e 17enne violentano sessualmente una Donna di 90 anni e poi la riducono in fin di vita : Nella notte di domenica 15 Settembre, i poliziotti di Messina hanno arrestato due minorenni messinesi, un 17enne già noto agli uffici di polizia ed un 14enne, ritenuti responsabili in concorso tra loro dei reati di violenza sessuale, rapina aggravata e tentato omicidio nei confronti di una donna di 90 anni. Inoltre, entrambi sono indagati a piede libero per il reato di porto di strumenti atti ad offendere. In particolare, nel pomeriggio di ...

Giovane Donna per nove lunghi anni viene perseguitata da uno stalker - poi scopre che era una persona insospettabile - il suo amato marito : Una Giovane donna per nove lunghi anni ha dovuto sopportare le minacce, delle volte anche molto pesanti, di uno stalker. L’uomo le inviava mail piene di insulti e intimidatorie. In queste mail lo stalker minacciava la donna di seguirla e una volta raggiunta di volerla picchiare e violentare. La donna ha temuto per la sua salute fino a quando non ha scoperto l’identità dello stalker. La donna ha scoperto che il misterioso stalker era ...

La Donna a cui dobbiamo la pillola nacque 140 anni fa : La storia di Margaret Sanger, considerata l'inventrice dell'espressione "controllo delle nascite" e una delle prime e più importanti attiviste per i diritti riproduttivi

Milano - Donna uccisa a coltellate dal compagno in strada per gelosia : condannato a 30 anni : Aveva accoltellato la compagna a morte per «gelosia», come lui stesso aveva confessato agli inquirenti di Milano. Oggi è arrivata la sentenza di primo grado che, celebrata con...

Donna per cinque anni nasconde i due figli morti subito dopo il parto nel freezer del supermercato dove lavora : Una Donna, sicuramente non stabile psicologicamente, ha nascosto per cinque lunghi anni i suoi due figli morti subito dopo il parto nel freezer del supermercato dove lavorava. A scoprire l’orrenda azione della Donna è stato un cliente del supermercato che subito ha avvisato la polizia locale. Il ritrovamento dei due neonati è avvenuto in una cittadina russa e a darne notizia è stata l’agenzia Itar Tass. Le forze dell’ordine stanno ...

A dieci anni viene salvato da un incendio da una Donna - diventa pompiere e accade una cosa incredibile : Un bambino di 10 anni fu salvato da un incendio da una donna, una sua vicina di casa che sfidò le fiamma entrò nell’appartamento dove il bambino era avvolto dal fumo e lo trasse in slavo. Passarono gli anni e quel bambino diventò un ragazzo che oggi è diventato pompiere. Un giorno questo ragazzo, il pompiere Danny Shemesh è stato mandato a fare un salvataggio e quando ha sentito l’indirizzo ha capito subito che si trattava di quella donna che ...

Donna di 49 anni muore improvvisamente dopo aver vomitato sei volte in soli 50 minuti : Una morte improvvisa quella di una Donna di 49 anni avvenuta sotto gli occhi atterriti della figlia. La Donna come ogni giorno si era alzata alle sei di mattina ma era pallidissima. La figlia le aveva detto di tornare a letto ma la Donna non ne aveva voluto sapere ma dopo qualche minuto aveva iniziato a vomitare. La Donna aveva vomitato per sei volte in 50 minuti, poi aveva perso i sensi e non si era più risvegliata. La ...

Nell’arco di un solo anno una Donna di 21 anni muore almeno per 36 volte : Una storia incredibile quella di Sarah una giovane donna di 21 anni che ha una malattia rarissima cardiaca. La ragazza inglese in un solo anno può essere dichiarata deceduta per 36 volte. La malattia di cui soffre fa smettere di battere il suo cuore per diversi minuti. La ragazza ha scoperto di soffrire di questa malattia quattro anni fa e da quel momento la sua vita è cambiata. Sognava di entrare in esercito e di diventare una ...