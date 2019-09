Chi l’ha visto? Federica Sciarelli tuona | “Non bisogna offendere…”

Messina - 90enne picChiata da 2 minori : “L’hanno stuprata per un paio di ocChiali e una bici” : “Quello che abbiamo visto è stato sconvolgente, la povera anziana era a terra dolorante e sotto shock, non riuscendo a muoversi”, il drammatico racconto del capo della squadra Volanti di Messina, Giovanni Puglianisi, a proposito dell’aggressione subita da una donna di 90 anni. Convalidato il fermo dei due giovani di 14 e 17 anni.Continua a leggere

Chiara Ferragni stende l’hater che non sa la grammatica - la sua risposta è da applausi : A un utente poco gentile e sgrammaticato ("Ma le zizze le ai dimenticate a casa?”), la fashion blogger replica con una risposta geniale: “Sono nell’armadio, insieme all’H della tua frase”. Non è la prima volta che l'influencer, in questi giorni protagonista al cinema con il suo documentario, si trova ad affrontare critiche sul suo aspetto fisico.Continua a leggere

La mamma lascia il bambino fuori dal negozio nel passeggino quando esce non lo trova più - il bambino quando diventa grande chiama Chi l’ha visto : “Sono io quel bambino” : Una mamma, nel 1955, era uscita con i suoi due bambini, di cui uno nel passeggino, per andare a fare la spesa. Li aveva lasciati fuori da un panificio ed era entrata per comprare un po’ di pane. Appena uscita non aveva più trovato i due bambini. Dopo tante ricerche la bambina era stata ritrovata ma del piccolo nel passeggino non c’era più traccia. Dopo 54 anni il ambino scomparso, Steven Damman,ha chiamato “Chi l’ha visto” americano e ha ...

Ascolti TV | Mercoledì 11 settembre 2019. Harry Quebert chiude al 12.5%. Gli Ultimi saranno Ultimi 11.1% - Baywatch 9.9% - Chi l’ha Visto? 9.4%. ViD (15.9%) vs Pomeriggio Cinque (15.2%-17%) : La Verità sul caso Harry Quebert - Patrick Dempsey Su Rai1 Gli Ultimi saranno Ultimi ha conquistato 2.374.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Canale 5 La Verità sul caso Harry Quebert ha raccolto davanti al video 2.330.000 spettatori pari al 12.5% di share. Su Rai2 Rocco Schiavone ha interessato 1.187.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 Baywatch ha catturato l’attenzione di 2.075.000 spettatori (9.9%). Su Rai3 ...

Ascolti TV | Mercoledì 11 settembre 2019. Harry Quebert chiude al 12.5%. Gli Ultimi saranno Ultimi 11.1% - Baywatch 9.9% - Chi l’ha Visto? 9.4% : La Verità sul caso Harry Quebert - Patrick Dempsey Su Rai1 Gli Ultimi saranno Ultimi ha conquistato 2.374.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Canale 5 La Verità sul caso Harry Quebert ha raccolto davanti al video 2.330.000 spettatori pari al 12.5% di share. Su Rai2 Rocco Schiavone ha interessato 1.187.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 Baywatch ha catturato l’attenzione di 2.075.000 spettatori (9.9%). Su Rai3 ...

Chi l’ha Visto? : Federica Sciarelli riparte con l’omicidio di Piacenza e l’inchiesta di Bibbiano : Federica Sciarelli - Chi l'ha Visto? Il mercoledì sera di Rai 3 torna ad essere occupato da Federica Sciarelli, che questa sera dà il via alla 31° edizione di Chi l’ha Visto?, programma ormai storico della rete, che lei conduce da quindici anni (nel 2004 subentrò a Daniela Poggi). Anche in questa stagione, grande spazio sarà riservato alle emergenze, agli scomparsi e agli aggiornamenti sui casi irrisolti. Tornano, così, le grandi ...

Governo : Conte - ‘Chi voleva pieni poteri considera nemico che l’ha ostacolato’ : Roma, 10 set. (AdnKronos) – “Molti degli interventi, e soprattutto quelli dell’opposizione, indulgono sul passato. E c’è chi è rimasto all’8 agosto con arroganza e scarsa conoscenza del diritto costituzionale pensava di attivare unilateralmente una crisi e ritenuto di poter unilateralmente decidere di portare il Paese alle elezioni e ancora più unilateralmente portare il Paese a elezioni e in campagne ...

Pablo Trincia a Chi l’ha visto : l’ex Iena ricomincia da Rai 3 : Chi l’ha visto avrà un nuovo inviato: è l’ex Iena Pablo Trincia Pablo Trincia si unirà alla squadra di Chi l’ha visto nella nuova stagione televisiva. Trincia ha raggiunto la notorietà lavorando a Le Iene, dove ha conquistato stima e affetto del pubblico. Molti lo vorrebbero rivedere con addosso l’inconfondibile abito in giacca e cravatta neri, […] L'articolo Pablo Trincia a Chi l’ha visto: l’ex Iena ...

Pablo Tricia a Chi l’ha visto : l’ex Iena ricomincia da Rai 3 : Chi l’ha visto avrà un nuovo inviato: è l’ex Iena Pablo Trincia Pablo Trincia si unirà alla squadra di Chi l’ha visto nella nuova stagione televisiva. Trincia ha raggiunto la notorietà lavorando a Le Iene, dove ha conquistato stima e affetto del pubblico. Molti lo vorrebbero rivedere con addosso l’inconfondibile abito in giacca e cravatta neri, […] L'articolo Pablo Tricia a Chi l’ha visto: l’ex Iena ...

SChianto ultraleggero - morto Gianluigi Zanetti - ricercatore CRS4 : “Il fratello l’ha visto bruciare” : Gianluigi Zanetti, direttore del programma Advanced Computing and Communications e dei gruppi Distributed Computing e Biomedical Computing del CRS4, ha perso la vita nel tragico Schianto di un ultraleggero in Veneto, vicino Bibione. Rimasto ferito il fratello Massimo, ora ricoverato in ospedale.Continua a leggere

Chi l’ha Visto? : anticipa il debutto della stagione 2019/20 all'11 settembre : Con un post su Facebook, Federica Sciarelli, annuncia il ritorno anticipato del programma al prossimo mercoledì 11 settembre.

Era convinto che la moglie lo tradisse - per vendetta l’ha legata e le ha conficcato un Chiodo in un posto impensabile : Un uomo si è vendicato della moglie per un presunto tradimento in un modo atroce. l’ha legata ad una sedia poi le ha tappato la bocca con un indumento e le ha conficcato un chiodo in fronte. Il dolore per la donna è stato atroce. Ad accorgersene del terribile gesto sono stati i figli della coppia che hanno cercato di aiutare la madre che perdeva sangue copiosamente dalla testa. La donna è entrata in coma e per fortuna i piccoli ...

Il Segreto - Gracia muore : Chi l’ha uccisa? Sospetti e dolore di Hipolito : La morte di Gracia nelle puntate spagnole de Il Segreto: non ci sarà nulla da fare per la moglie di Hipolito Gracia morirà nella dodicesima stagione de Il Segreto in circostanze piuttosto misteriose. Hipolito, ancora una volta, dovrà metabolizzare un lutto: non si sarebbe mai aspettato di perdere sua moglie, dolore e rabbia non lo […] L'articolo Il Segreto, Gracia muore: chi l’ha uccisa? Sospetti e dolore di Hipolito proviene da ...

Lo chef Marco BianChi ha fatto coming out e l’ha detto alla moglie : Lo chef Marco Bianchi attraverso le pagine del “Corriere della Sera”, con un’intervista rilasciata a Candida Morvillo, ha fatto coming out e per gridare al mondo: “Sono g…y”. “Sono stato un bambino e un adolescente cicciottello e chiusissimo e perciò bullizzato, che sentiva la confusione di provare affetto per dei maschietti, ma non erano cose di cui si poteva discutere in una famiglia fortemente cattolica, priva di ...