Atletico Madrid-Juventus probabili formazioni | bocciato Dybala | 2 novità dal 1′

Fonte : juvedipendenza

(Di mercoledì 18 settembre 2019)- Lasi prepara alla complicatissima sfida del “Wanda Metropolitano” contro l’. Pochi dubbi per Sarri il quale si affiderà al solito 4-3-3, senza clamorosi cambi. Come confermato dallo stesso tecnico in conferenza stampa, non ci sarà spazio per nessun tipo di, ma il tecnico potrebbe presentare due … More

juventusfc : Vi siete persi le conferenze stampa? #Sarri e @bonucci_leo19 ?? - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? #Higuain c'è: recuperato per Atletico Madrid-Juventus ?? - forumJuventus : [Sky Sport] Juventus, sospiro di sollievo per Higuain: recuperato per l'Atletico Madrid ? -