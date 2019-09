Anief | un provvedimento in 25 punti per arginare precariato e ‘supplentite’

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Roma, 18 set. (AdnKronos) – Unurgente ‘Salva-scuola’ in 25pere supplentite. A presentarlo al ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti il presidente nazionale dell’, Marcello Pacifico, che questa mattina che questa mattina ha incontrato il responsabile del Dicastero di Viale Trastevere. “Per la scuola servono una serie di provvedimenti urgenti, che affrontino con forza il tema dele quello degli investimenti”, ha sottolineato Pacifico nel corso del primo incontro tenuto con il nuovo ministro dell’Istruzione, che fa seguito a quella tenuta ieri con le altre organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto. Il numero uno dell’ha quindi illustrato sia le iniziative da porre in atto per garantire il corretto avvio dell’anno scolastico sia le modalità per ...

