Alzheimer | Casellati | ‘sostegno a famiglie | farle uscire da isolamento’

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Roma, 18 set. (AdnKronos) – ‘Precedenti impegni di carattere istituzionale non mi hanno consentito di accogliere il gradito invito a presenziare al convegno, organizzato dalla cooperativa ‘La Meridiana’ in vista della giornata mondiale dell’. ‘Desidero comunque inviare al Direttore Roberto Mauri, ai suoi collaboratori, ai volontari, agli illustri relatori e a tutti i partecipanti, il mio saluto e il mio sincero apprezzamento per questa preziosa iniziativa”. Si legge nel messaggio inviato dal presidente del Senato, Elisabetta, al convegno ‘Oltre l’. Progetti per una nuova cultura della cura’. “‘Ho avuto modo, lo scorso mese di maggio, di visitare ‘Il Paese ritrovato’: una meravigliosa realtà immaginata, progettata e realizzata per offrire libertà e protezione alle persone ...

