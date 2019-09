Ad Avezzano il primo parchimetro che non va a monete ma a preghiere | un’ora di sosta | 10

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Ad, in Abruzzo, nel quartiere di Borgo Pineta, il parcheggio ora si paga con la fede. Grazie a unche non va ada 50 centesimi o 1 euro, ma a. Succede nel vasto piazzale retrostante la chiesa della Madonna del Passo, in via don Minzoni (anche questo un segno del destino). Per lasciare l’autovettura inin questa zona, non soldi, né oboli classici: ci vogliono azioni dello spirito, preci precise e quantificabili indirizzate alla Madonna e a Cristo. E il bello è che questo “parrocchiale” somiglia in tutto e per tutto a uno comunale vero, con annessa e ben specificata tariffa oraria. Perdi parcheggio, la “somma da stanziare” è di 10 Ave Maria, che lievitano a 20 per due ore, 30 per tre, 40 per quattro. E per uno stop di cinque ore? Be’, qui l’importo giustamente s’impenna: bisogna recitare l’intero santo rosario. Mentre per un ...

