Salvini ricade nel cortocircuito psichico | può vergognarsi di se stesso

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 17 settembre 2019) Se avessi portato al mio caporedattore un pezzo con il nome di una bambina coinvolta in una storia come quella di Bibbiano, forse ancora starei correndo sul lungomare di Messina, inseguita dai suoi improperi.Se poi avessi messo in pagina una foto di quella bambina, sarei stata chiamata, tempo mezz’ora, nella stanza del direttore a giustificarmi. E mai, mai quel pezzo sarebbe uscito.Semplicemente, non si può pubblicare la foto, e il nome, di minori coinvolti in procedimenti giudiziari, e men che meno se si tratta di vicende di abusi: nulla che consenta di identificare il minore. E questo prescinde anche dall’eventuale consenso dei genitori.Si chiama Carta di Treviso, è un codice di autoregolamentazione firmato nel 1990 dall’Ordine dei giornalisti, dalla Federazione della stampa italiana e da Telefono azzurro. Fa parte dei doveri del giornalista. Farebbe ...

