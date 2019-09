Neonato trovato morto in scarpata vicino Merano

Benevento - Neonato trovato morto in una scarpata : madre piantonata in ospedale : Le indagini dei carabinieri sono in corso per stabilire le cause della morte di un neonato di quattro mesi trovato senza vita in un fossato lungo al statale Telesina, all’altezza di Solopaca, nel Beneventano. La madre, 34 anni, secondo una prima ricostruzione, dopo aver urtato con l’auto il guardrail si sarebbe fermata e avrebbe lanciato il bambino nella scarpata. Poi sarebbe scesa nel dirupo e lo avrebbe colpito a bastonate. L’allontanamento ...