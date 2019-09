Liverpool ‘Red’ di vergogna | il Napoli fa arrossire i campioni d’Europa | Ancelotti

Fonte : sportfair

(Di martedì 17 settembre 2019) Mertens e Llorente stendono ilal San Paolo, partenza perfetta per ilche vola in testa nel girone insieme al Salisburgo Splendidoal San Paolo, una notte magica per gli azzurri che stendono ile cominciano alla grande questa edizione della Champions League. Cafaro/LaPresse Una prestazione perfetta quella degli uomini di, che si prendono i tre punti grazie a Dries Mertens e Fernando Llorente, con il primo che trasforma a dieci minuti dalla fine un calcio di rigore guadagnato da Callejon e il secondo che fredda Adrian con un destro chirurgico. Un risultato che sta addirittura stretto a Lorenzo Insigne e compagni, considerando le occasioni sprecate soprattutto nel secondo tempo, di cui una clamorosa con il solito Mertens. Difesa perfetta e attacco pungente per il, che mette in seria difficoltà id’Europa in carica, ...

CretellaRoberta : Champions League 2019/2020: in campo Napoli-Liverpool 0-0 LIVE Inter Slavia Praga 1-1: Si gioca anche Dortmund-Barc… - Red_October_101 : RT @DiMarzio: Le formazioni ufficiali di #NapoliLiverpool #UCL - Red_October_101 : RT @DiMarzio: Il #Liverpool è in viaggio verso il San Paolo: le immagini della partenza dei Reds per la partita di #ChampionsLeague contro… -