Kledi | Vieni da Me | storia segreta con Maria De Filippi? Tutta la verità

Vieni da Me : Kledi Kadiu fa una rivelazione su Maria De Filippi : Kledi Kadiu a Vieni da Me: storia segreta con Maria De Filippi? Lui fa chiarezza Ospite nella puntata odierna di Vieni da Me, Caterina Balivo ha avuto l’onore di avere in studio Kledi Kadiu. Il ballerino e personaggio televisivo, arrivato molti anni fa dall’Albania, ha raccontato nel salotto del primo pomeriggio della Tv di Stato il suo viaggio, ma anche le sensazioni e aspetti della sua vita, sia professionale che privata. A Vieni ...