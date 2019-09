Hong Kong | deraglia treno | diversi feriti

Deraglia treno ad Hong Kong - diversi feriti : Diverse persone sarebbero rimaste ferite nel Deragliamento di un treno avvenuto questa mattina a Hong Kong: lo riferisce l’emittente Tvb precisando che il convoglio è uscito dai binari improvvisamente. Non si conoscono al momento le cause dell’incidente, precisano i media locali. L'articolo Deraglia treno ad Hong Kong, diversi feriti sembra essere il primo su Meteo Web.

“Proteggiamo i giovani dal lato oscuro della Cina”. Le voci dei volontari anziani di Hong Kong : È il quindicesimo weekend consecutivo di proteste a Hong Kong. Il 15 settembre migliaia di manifestanti hanno sfidato il divieto della polizia cinese e hanno partecipato alla marcia pro-democrazia partita dall'area dello shopping di Causeway Bay e diretta verso Central, la zona delle sedi governativ

Borsa - Hong Kong apre a -0 - 69% : 04.50 La Borsa di Hong Kong apre la seduta in calo, alla prova dei mercati dopo un altro weekend di scontri tra una frangia dei dimostranti pro-democrazia e la polizia. L'indice Hang Seng cede nelle prime battute lo 0,69%, a 27.162,84 punti. In rialzo, invece, Shanghai e Shenzhen, i cui indici Composite salgono entrambi dello 0,35%, attestandosi, rispettivamente, a 3.041,92 e 1.687,12 punti.

Hong Kong - polizia usa lacrimogeni : 13.00 La polizia ha usato i lacrimogeni e i cannoni ad acqua caricati con uno speciale colorante blu nel centro di Hong Kong, all'Admiralty, per disperdere le diverse centinaia di manifestanti coi quali ci sono stati scontri soprattutto ad Harcourt Road, dove è stata issata la bandiera nera, a segnalare l'arrivo imminente delle cariche di gas. Gli agenti hanno risposto dopo l'occupazione di Hennessy Road, Queensway e Des VoeuX Road Central,e i ...

Migliaia di persone sono scese in piazza a Hong Kong per il 15esimo weekend di fila per manifestare a favore della democrazia : Stamattina decine di Migliaia di persone sono scesi nel centro di Hong Kong per il 15esimo weekend di fila per manifestare a favore della democrazia. Come di consueto ci sono stati scontri fra la polizia e i manifestanti: Bloomberg scrive

Hong Kong - polizia usa i lacrimogeni e cannoni ad acqua contro i manifestanti : Quindicesimo fine settimana di proteste ad Hong Kong. La polizia ha usato i lacrimogeni e i cannoni ad acqua caricati con uno speciale colorante blu nel centro di Hong Kong, all’Admiralty, al fine di disperdere le diverse centinaia di manifestanti coi quali ci sono stati scontri soprattutto ad Harcourt Road, dove è stata issata la bandiera nera, a segnalare l’arrivo imminente delle cariche di gas.Gli agenti hanno risposto dopo ...

Hong Kong - migliaia sfidano il divieto della polizia : lacrimogeni sul corteo pro-democrazia : Quindicesimo weekend di proteste: la marcia partita dall'area dello shopping di Causeway Bay è diretta verso la zona delle sedi governative e istituzionali

Hong Kong - sit in davanti al Consolato britannico. In migliaia sfidano il divieto della polizia e protestano : Chiedono al governo britannico di “salvare Hong Kong” mentre sventolano la Union Jack e cantano l’inno nazionale ‘God Save the Queen’. Centinaia di manifestanti si sono radunati davanti alla sede del Consolato britannico dell’ex colonia che nel 1997 tornò sotto la sovranità cinese, per chiedere il sostegno della comunità internazionale alla loro protesta e la mobilitazione per le riforme democratiche. E nel 15esimo ...

Hong Kong - centinaia di manifestanti davanti al Consolato britannico : chiedono aiuto a Londra per le riforme : chiedono al governo britannico di “salvare Hong Kong”, mentre sventolano la Union Jack e cantano l’inno nazionale ‘God Save the Queen’. centinaia di manifestanti si sono radunati davanti alla sede del Consolato britannico nell’ex colonia che nel 1997 tornò sotto la sovranità cinese, chiedendo a il sostegno della comunità internazionale alla loro protesta e mobilitazione per le riforme democratiche. In più, la Cina è ...

Hong Kong - protesta a consolato Gb : 8.54 Centinaia di manifestanti si sono radunati davanti alla sede del consolato britannico a Hong Kong chiedendo il sostegno della comunità internazionale alla loro protesta e mobilitazione per le riforme democratiche. I dimostranti sventolano bandiere britanniche, cantano l'inno nazionale ('God save the Queen'), scandiscono slogan come "Gb salvi Hong Kong". Hong Kong fu una colonia britannica dal 1841 al 1997 quando tornò sotto la sovranità ...

Cento giorni di proteste a Hong Kong. Dal 9 giugno scorso, migliaia di ...

Hong Kong - scontri tra manifestanti : 11.26 E'un sabato di scontri tra manifestanti pro e anti-Pechino a Hong Kong, dove da oltre tre mesi vanno avanti le proteste contro il governo locale. In particolare le due fazioni si sono affrontate davanti al centro commerciale Amoy Plaza. La polizia è intervenuta e ha fermato diversi manifestanti pro-democrazia. Gli agenti hanno chiuso tutti gli ingressi del centro commerciale: gli attivisti filo-cinesi sono all'interno mentre quelli che ...

London Stock Exchange respinge l’offerta della Borsa di Hong Kong : La Borsa di Londra, ha dichiarato di nutrire fondamentali preoccupazioni in merito agli aspetti chiave della proposta cinese

Tennis – Il torneo WTA di Hong Kong non si fa : rinvio a tempo indeterminato per problemi politici : Il torneo WTA di Hong Kong rinviato a tempo indeterminato: i problemi politici della colonia britannica impediscono alle Tenniste di sfidarsi nella città cinese Brutte notizie dalla Cina per quanto riguarda il mondo del Tennis femminile: il torneo WTA di Hong Kong, che si sarebbe dovuto disputare ad inizio ottobre, è stato rinviato a tempo indeterminato. Le donne del Tennis non potranno dunque sfidarsi sui campi in cemento cinesi per ia ...