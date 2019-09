Gli organizzatori dell' E3 vorrebbero pagare media e influencer al fine di

Hong Kong - oltre 1 - 7 milioni al Victoria Park sfidano pioggia e forze dell’ordine. Gli organizzatori : “Manifestazione pacifica” : oltre 1,7 milioni i manifestanti fra Victoria Park e le zone limitrofe. In tanti muniti di ombrello, sia per far fronte alle piogge torrenziali che imperversano in queste ore sulla regione, sia per “difendersi” dalle numerose telecamere con cui il governo cinese starebbe “spiando” le manifestazioni definite “pro-democrazia“. È una marea umana quella che ha invaso le strade di Hong Kong, in occasione della ...

L'autore del black out al comizio di Salvini : "Sono stato picchiato daGli organizzatori leghisti" : “Sono stato aggredito prima da tre persone dell’organizzazione della Lega che hanno reagito alla mia decisione di interrompere l’energia elettrica durante il comizio di Matteo Salvini. Mi sono stati sferrati diversi colpi e solo l’intervento provvidenziale di tre giovani carabinieri ha scongiurato il peggio”. È la denuncia di Francesco Noto, attivista del comitato Prendocasa che nel corso di un comizio di ...

ATP Cincinnati – Andy Murray ai nastri di partenza - lo scozzese accetta la wild card deGli organizzatori : A sette mesi dall’operazione all’anca, il tennista scozzese torna a disputare un torneo in singolare, accettando la wild card a Cincinnati Sette mesi dopo l’operazione all’anca, Andy Murray torna a giocare in singolare, partecipando al Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 10 al 18 agosto. Il tennista scozzese ha accettato la wild card offertagli dagli organizzatori del prestigioso torneo sul cemento, ...