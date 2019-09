Apple Arcade è ora disponibile per i beta tester iOS 13 | ecco i giochi in arrivo questa

Il classico Dreamcast ChuChu Rocket riceverà un sequel e sarà pubblicato su Apple Arcade : A 20 anni dal lancio sullo storico Dreamcast, uno dei giochi più iconici della piattaforma sta ottenendo un sequel. Si tratta di ChuChu Rocket!Noto come ChuChu Rocket Universe, il sequel del puzzle di azione verrà pubblicato per Apple Arcade, ovvero il servizio di abbonamento per iPhone e iPad di Apple che offrirà giochi senza pubblicità o acquisti in-app.Nel gioco, sarà incluso anche il multiplayer. Come nell'originale, mirerete a ottenere più ...

Nuovi Rayman - Pac-Man e Shantae in esclusiva su Apple Arcade : Dopo la data di uscita e i prezzi di Apple Arcade, Apple ha annunciato che i Nuovi giochi Rayman, Pac-Man e Shantae sono tra i titoli esclusivi in ​​arrivo per il servizio. Nel loro annuncio, hanno fornito anche un nuovo elenco di giochi in arrivo, che potete leggere più in basso.Ogni gioco che arriva sul servizio può essere giocato su qualsiasi dispositivo Apple anche in offline. Various Daylife, uno dei giochi in arrivo, sarà ...

Scordatevi Deep Down - Shinsekai : Into the Depths è un'esclusiva Apple Arcade made in Capcom : Nella giornata di ieri Apple ha finalmente svelato ulteriori dettagli del servizio Apple Arcade rivelando prezzo, data di lancio e diversi giochi che saranno disponibili al lancio e non. Tra le varie partnership strette dalla casa di Cupertino spicca ovviamente quella con Capcom.No, Shinsekai: Into the Depths non è il ritorno in grande stile di Deep Down, il progetto che ormai sembra destinato a essere etichettato come il più classico dei ...

I ChuChu sono tornati dopo 20 anni su Apple Arcade : SEGA è incredibilmente entusiasta di confermare che i ChuChu e i KapuKapu stanno tornando nel primo, vero, seguito di ChuChu Rocket!™, ChuChu Rocket! Universe™. 20 anni dopo che ChuChu Rocket! ha invaso il Dreamcast per diventare la prima vera esperienza multiplayer online per tantissimi giocatori, i ChuChu sono tornati in un nuovo episodio. La storia è tutta nuova, ma l’obiettivo per i giocatori è sempre ...

Getta la maschera Apple Arcade : uscita - prezzo e tutti i giochi di lancio : Dopo il primo annuncio, Apple Arcade torna alla ribalta nelle ultime ore. Nel corso della sua conferenza più recente - in cui sono stati svelati anche gli attesissimi iPhone 11 Pro e Pro Max -, la casa di Cupertino ha infatti snocciolato tutti i dettagli per il suo servizio in abbonamento dedicato al gaming e ai suoi appassionati. Un servizio che, come accade per quelli della concorrenza - da Uplay+ a PlayStation Now, tanto per citarne alcuni - ...

Apple Arcade sarà disponibile a fine settembre - mese di prova gratuito e giochi confermati : Apple si sta preparando a lanciare il suo servizio in abbonamento dedicato al gaming su mobile, stiamo parlando di Apple Arcade, che sarà disponibile in più di 150 paesi a partire dal 19 settembre. Il servizio prevederà un abbonamento mensile al costo di 4,99 dollari ma sarà possibile usufruire di un comodo mese di prova gratuito, al fine di testare il tutto.Al momento i titoli confermati sono circa 32, tuttavia la compagnia ha annunciato che in ...

Google sta testando "Play Pass" - un abbonamento ad app e giochi simile ad Apple Arcade : All'inizio di quest'anno, Apple ha annunciato Apple Arcade, un servizio in abbonamento mensile che vi dà accesso ad una serie di giochi per i dispositivi mobile. Apple Arcade non è ancora attivo, tuttavia il suo concorrente, ovvero Google, sta testando il proprio servizio chiamato Google Play Pass.Già lo scorso anno alcuni rumor indicavano che Google stava lavorando a questo servizio ed ora la società a quanto pare lo sta testando. Alcuni utenti ...

Videogame - ecco quanto costerà il servizio Arcade di Apple : (Foto: Apple) C’è grande attesa per Apple Arcade, il servizio in abbonamento tutto incluso per appassionati di Videogame, che dovrebbe debuttare il prossimo autunno insieme o poco dopo il lancio del nuovo sistema operativo iOs 13 e della famiglia iPhone 11. Molti dei dettagli sono noti, ma rimaneva finora il dubbio sul costo dell’abbonamento. Almeno fino a quando si è trovato un indizio molto interessante nascosto a sorpresa ...