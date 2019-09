Addio a Luca Virginio | manager della Barilla | era un professionista della comunicazione

Mimmo Lucano - il divieto di tornare a Riace per dire Addio al padre : Francesca Bernasconi Il padre dell'ex sindaco è molto malato e le sue condizioni sono precarie. Ma Lucano è sottoposto alla misura di divieto di dimora nel Comune Suo padre sta morendo, ma lui non può tornare a Riace per dargli l'ultimo saluto. Mimmo Lucano, ex sindaco del paese, è stato sottoposto al divieto di dimora e, per questo, non può recarsi a far visita a suo papà Roberto, in fin di vita. Roberto Lucano, 93 anni, è da tempo ...