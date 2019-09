Uccidono la madre incinta davanti ai suoi occhi | bimba di 2 anni fa qualcosa di

Fonte : baritalianews

(Di lunedì 16 settembre 2019) Unadi 2è stata molto probabilmente la testimone oculare dell’omicidio della. L’omicidio si è consumato in una piccola cittadina della Georgia a Carroll County. Un killer, probabilmente introdotto nella casa della donna da una finestra, ha crivellato di colpi la povera ragazza. La donna, come racconta il Daily News, eraed è stata uccisa alla presenza della figlia di soli 2. Il killer si è introdotto dalla finestra e ha ucciso la donna nella sua stanza da letto. Laha vegliato il corpo dellaper 36 ore senza mai muoversi dal posto dove giaceva il corpo. A scoprire l’omicidio è stata la sorella del padrone di casa che non sentendo nessun rumore proveniente dall’appartamento da più di un giorno ha voluto vederci chiaro. La, al momento del ritrovamento del corpo della mamma, era sporca del suo sangue. La ...

