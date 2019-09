Trucchi di magia con le monete | giochi | libri e tutorial facili online con spiegazione

Fonte : correttainformazione

(Di lunedì 16 settembre 2019) Quanti hanno sempre desiderato impararedicon leper stupire amici e parenti come in tanti programmi tv, senza tuttavia conoscere i segreti di quest’arte? Se l’intenzione è quella di padroneggiare la tecnica di quella che in gergo è definita “moneto”, quello che ci vuole è imparare la metodologia, scoprire i diversi presupposti teorici che compongono il trucco, attraverso una piccola scuola fai da te. Di questi tempi, grazie ad internet, di materialece ne è davvero tanto. La via maestra, come sempre, è la pazienza seguita da un buon allenamento costante nell’applicare il trucco diappena imparato, rendendolo il più possibile naturale. Quante volte attorno ad un tavolo avreste voluto ingannare un amico con qualche magico trick, come ad esempio, far scomparire le? Per non risultare il ciarlatano di turno occorre prepararsi in tempo, in ...

IzzoEdo : RT @LaStampa: In teatro arriva la scuola per formare futuri Harry Potter. Il professore: «Abbiamo un’unica regola, mai rivelare i nostri tr… - LaStampa : In teatro arriva la scuola per formare futuri Harry Potter. Il professore: «Abbiamo un’unica regola, mai rivelare i… - rayofseokjin : Kun e i suoi trucchi di magia ? -