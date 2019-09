Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 16 settembre 2019) Roma - TENDENZA METEO 23-29- l'sarà il protagonista delladicon poche eccezioni. A seguito del passaggio dell'impulso fresco dal Nord Europa atteso tra mercoledì e giovedì, l'alta pressione sembra infattire con decisione sul Mediterraneo centro-occidentale, assorbendo la cellula secondaria sull'Inghilterra e fondendosi in un'unica campana anticiclonica. Questo cuneo dovrebbe evolvere lentamente da Ovest verso Est interessando anche gran parte d'Europa centrale e Italia nel periodo 22-29. Si prospetta dunque nel lungo termine un tempo in prevalenza stabile, soleggiato con poche eccezioni: probabilmente l'estremo Sud rimarrà scoperto a infiltrazioni dai Balcani con qualche nota instabile soprattutto sulla Sicilia e sull'Appennino meridionale ( il sole comunque non ...

infoitinterno : Tendenza meteo. TERZA DECADE DI SETTEMBRE in compagnia dell'ANTICICLONE, con qualche eccezione - abruzzo24ore : Terza decade si settembre l'anticiclone rimonta e torna il caldo - infoitestero : Tendenza meteo TERZA DECADE di settembre > ANTICICLONE con poche eccezioni -