Tale e Quale Show | Lidia Schillachi | Un' opportunità grandiosa

Jessica Morlacchi/ "Nessuno credeva in me" - la rivincita a Tale e Quale Show : Jessica Morlacchi a Storie Italiane dopo la prima puntata di Tale e Quale Show: la sorpresa di Ivana Spagna e Marco Masini.

Storie Italiane - Jessica Morlacchi : Ivana Spagna commenta Tale e Quale : Ivana Spagna commenta Jessica Morlacchi a Tale e Quale Show: “Bravissima!” Nuova puntata di Storie Italiane con una Eleonora Daniele sempre attenta ai fatti di cronaca e al disagio in cui versa la società odierna. Ma come programma tv sarebbe senza una parte dedicata ad argomenti più leggeri? Ed ecco che in studio è arrivata Jessica Morlacchi, ritornata agli onori della cronaca grazie alla sua partecipazione a Ora o mai più di ...

Tale e Quale Show : Lidia Schillaci vince la prima puntata interpretando Lady Gaga : Lidia Schillaci si è distinta nella prima puntata di Tale e Quale Show, trasmissione di Rai1 condotta da Carlo Conti, per la sua interpretazione magistrale nei panni della popstar Lady Gaga. La siciliana ha trionfato nel corso del primo appuntamento del programma condotto da Carlo Conti, andato in onda venerdì 13 settembre 2019. Un successone se contiamo che sono stati 844 mila gli spettatori ad aver seguito la trasmissione, dominando il ...

Tale e quale show - ovazione per Lidia Schillaci che canta Lady Gaga : oltre ogni brivido : Brividi, applausi, ovazioni. Il pubblico e i giurati (tra tutti, Giorgio Panariello) erano estasiati ieri venerdì 13 settembre davanti alla performance di Lidia Schillaci a Tale e quale show. La palermitana, una dei 13 concorrenti del programma di grande successo di Rai 1, 35 anni, ha cantato al pi

Francesco Monte : le prime parole dopo l’esibizione a Tale e Quale Show : Francesco Monte: le sue prime parole dopo l’esibizione a Tale e Quale Show Francesco Monte è uno dei concorrenti più chiacchierati della nuova edizione del Tale e Quale Show. Gli occhi, infatti, sono quasi tutti puntati su di lui a causa dei vari gossip che hanno interessato la sua persona durante gli ultimi mesi. L’ex […] L'articolo Francesco Monte: le prime parole dopo l’esibizione a Tale e Quale Show proviene da Gossip ...

Tale e quale show - vince Lidia Schillaci - : Redazione Un grande esordio per la nuova edizione di “Tale e quale show”. La prima puntata andata in onda venerdì 13 settembre in prima serata su Rai Uno è stata vista con 3 milioni 844 mila spettatori. Vincitrice di puntata è stata Lidia Schillaci, “Tale e quale” a Lady Gaga. Grazie a una trasformazione davvero incredibile che l’ha portata a vestire i panni della popstar statunitense, la cantante siciliana si è aggiudicata la ...

Tale e Quale Show - Lidia Schillaci imita Lady Gaga e canta "Shallow" : La cantante siciliana conquista i giudici con la sua imitazione e viene premiata con il massimo dei punti, vincendo la prima...

Tale e Quale Show - Carlo Conti parte bene su RaiUno con il 21 - 5% di share. Rivelazione Lidia Schillaci - criticato Francesco Monte : “Mahmood lo querela - giusto?” : Tale e Quale Show. “Tale e Quale” alla scorsa edizione e a quella ancora prima. Rassicurante come la prima copertina di pile tirata fuori dall’armadio quando l’autunno si fa largo, riecco Carlo Conti. Sicuro di proporre alla famiglie ‘il prodotto’ che si aspettano, il conduttore toscano non cambia una virgola e l’esordio all’auditel lo premia: 3.844.000 spettatori pari al 21.5% di share. Giuria ...

Ascolti tv - dati Auditel venerdì 13 settembre : Tale e Quale Show debutta e vince con 3.8 milioni di telespettatori : Un esordio vincente quello della nuova edizione di ‘Tale e Quale Show’. La prima puntata – vinta da Lidia Schillaci (QUI chi è) – del varietà di Rai1, condotto da Carlo Conti, che ha visto protagonisti 12 personaggi del mondo dello spettacolo alle prese con le imitazioni dei big della musica nazionale e internazionale, con 3 milioni 844mila telespettatori e il 21,5% di share ha dominato il prime time di venerdì 13 ...

Francesco Monte imita Mahmood a Tale e Quale - il web lo critica : stonato e non somigliante : Ieri sera, venerdì 13 settembre, Francesco Monte ha debuttato nel ruolo di imitatore: nella prima puntata della nuova edizione di Tale e Quale Show il 31enne ha vestito i panni di Mahmood. Il modello pugliese ha interpretato il brano "Soldi", ma la sua performance non ha convinto gli utenti dei social network. Il popolo del web, infatti, ha criticato il concorrente, ritenendo che abbia stonato in diverse occasioni e che non fosse affatto ...

Ascolti tv - "Tale e Quale Show" torna e supera (di nuovo) la replica di "Quo Vado?" : Il programma di Carlo Conti su Rai Uno vince la serata di venerdì: l'anno scorso, al debutto, aveva avuto contro sempre il...

Ascolti Tv 13 settembre 2019 : Tale e Quale batte Checco Zalone : Tale e Quale Show contro Quo vado di Checco Zalone: gli Ascolti di ieri 13 settembre 2019 Riparte alla grande Tale e Quale Show: gli Ascolti di venerdì 13 settembre 2019 ci danno la conferma che anche la nona edizione del programma piace al pubblico. Ha registrato il 21.5% di share, tenendo incollati al piccolo […] L'articolo Ascolti Tv 13 settembre 2019: Tale e Quale batte Checco Zalone proviene da Gossip e Tv.