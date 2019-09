Salvini | Governo figlio di grande imbroglio

Legge elettorale - maggioritario vs proporzionale/ Referendum Salvini contro Governo : Legge elettorale, maggioritario vs proporzionale: le posizioni e il Referendum lanciato da Salvini contro Rosatellum bis e Governo Conte

Salvini a Pontida : “Questa è l’Italia che vincerà - ci riprenderemo il Governo” : "Non cambierei la mia vita con quella di un Renzi di un Conte o di un Di Maio qualunque, tenetevi la poltrona, ci teniamo l'onore e la dignità" ha scandito il leader leghista Matteo Salvini dal palco del raduno di Pontida dove si è scagliato contro l'attuale Esecutivo e i vecchi alleati del M5s.Continua a leggere

Salvini lancia la sfida al nuovo governo : ''Referendum sulla legge elettorale'' : Dal raduno di Pontida il leader della Lega parte all'attacco: ''Basta partitini che tengono in ostaggio il Paese, con il...

"Governo del popolo contro governo del palazzo". Salvini lancia l'opposizione da Pontida : “Nei prossimi mesi ci sarà il governo del popolo che farà quello che non farà il governo del palazzo”. È questo il senso che Matteo Salvini vuole dare all’opposizione all’esecutivo Conte bis. Il leader leghista, alla kermesse di Pontida, si dice pronto a ricorrere all’arma del referendum: sia per un ritorno al maggioritario sia per difendere i “suoi” decreti sicurezza ...

A Pontida il raduno della Lega. Salvini attacca il governo : “Se Roma è conciata così è colpa del duo-sciagura Raggi-Zingaretti” : Lo slogan del raduno è La forza di essere liberi!. «Se smonteranno il decreto sicurezza sarà un'altra occasione di referendum» ha detto il leader del partito. Momenti di tensione, aggredito un giornalista di Repubblica. Gad Lerner è stato accolto da insulti, fischi e offese

Governo : Sensi - ‘Salvini prenda distanze da Comencini’ : Roma, 14 set. (AdnKronos) – “Mi auguro che il deputato Comencini rinunci ai suoi privilegi e risponda degli insulti rivolti al Capo dello Stato. Così come chiedo a Salvini e alla Lega di prendere immediatamente le distanze dalle sue parole a Pontida. Una cosa è il giudizio politico, un’altra questa vergogna”. Lo afferma Filippo Sensi, deputato del Pd. L'articolo Governo: Sensi, ‘Salvini prenda distanze da ...

La profezia di Matteo Salvini : "Renzi sarà il primo oppositore a questo Governo Conte-Monti" : "Matteo Renzi presto sarà nemico di questo Governo". Matteo Salvini all'incontro con sindaci e amministratori regionali all'Hotel Da Vinci di Milano, ha voluto fare una scommessa: "Il 19 ottobre ci sarà una marea di gente, qualcuno farà una Leopolda di palazzo e scommetto che il primo oppositore al

Salvini torna a parlare con Berlusconi : 'Insieme in piazza contro il governo Pd-5Stelle' : E alla fine Matteo Salvini tornò a bussare a casa dell'antico padrone del centrodestra, Silvio Berlusconi. Non ad Arcore, stavolta, ma per un pranzo nella residenza milanese del Cavaliere in via Rovani. Il risultato? Anche Forza Italia parteciperà alla manifestazione del 19 ottobre p.v. a Roma contro il governo, promosso dalla Lega con Fratelli d'Italia. Confermata poi l'alleanza per le regionali in Umbria; ma sul resto, invece, rimangono molti ...

Governo - Conte a giornalista : 'Lei è ossessionata da Salvini' : A margine del Comitato istituzionale sisma di Castelsantangelo sul Nera (Macerata), il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte si è fermato a rispondere alle domande dei giornalisti. Nell'occasione è tornato in auge il tema relativo a Matteo Salvini che, pur essendo ormai all'opposizione, rimane ancora al centro dei temi che vengono sottoposti al premier dalla stampa. Di fronte ad una domanda relativa al leader del Carroccio, Conte ...

Governo - Salvini : “Scommetto che il primo oppositore sarà Matteo Renzi”. Poi lancia l’elezione diretta del premier : “Scommetto che il primo oppositore a questo Governo sarà Matteo Renzi”. Il leader della Lega Matteo Salvini attacca subito il Governo giallo-rosso al suo arrivo all’assemblea degli amministratori della Lega a Milano. “Come definirei il Governo con una parola? Un insulto agli italiani e alla democrazia, Conte e metà dei ministri non sono stati eletti da nessuno” commenta Salvini e a chi gli fa notare che in Italia il premier non è eletto dal ...

Sondaggio | Conte sale - meno il suo governo. E Salvini riprende quota : Balzo del premier a 57 (+5), l’esecutivo è a 43 (+2). Il leader della Lega dopo il calo recupera 4 punti. E gli italiani rimangono scettici: sarà un governo di breve durata

Salvini - Conte - il nuovo governo. Sorprese e conferme : Come dimostrano i risultati del sondaggio portato avanti dall’Atlante Politico di Demos per Repubblica, condotto negli ultimi giorni, la fiducia degli elettori nei confronti del governo, rispetto allo scorso luglio, prima delle dimissioni di Salvini, è sensibilmente scesa, attestandosi al 44%: oltre 10 punti in meno. Questa tendenza dimostra, soprattutto, la variegata base elettorale della maggioranza, che ora si trova “ridotta” a seguito ...

Governo - Conte a giornalista : “Lei è ossessionata da Salvini. Opposizione pungolo per migliorare” : “Lei è ossessionata da Salvini”, così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si è rivolto a una giornalista che, al termine del Comitato istituzionale sisma di Castelsantangelo sul Nera (Macerata), gli chiedeva se il leader della Lega sia il principale nemico del neo Governo Pd-M5S. “Questo Governo – ha ribadito – non è contro nessuno e non è in particolare contro una forza di Opposizione”. “Tutte ...