Romina Power sui vaccini | Per i miei nipoti sono troppi E Burioni

Romina Power dà per morta la sua ostetrica - ma lei è dietro le quinte di Domenica In : Gaffe di Romina Power a Domenica In: ricordando la figura della sua ostetrica di fiducia, sostiene sia morta. Mara Venier scoppia in una fragorosa risata e la "resuscita". Siparietto divertente tra Mara Venier e Romina Power durante la prima puntata di Domenica In: la ex moglie di Al Bano si è resa protagonista di una gaffe che ha fatto sbellicare dalle risate il pubblico in studio e quello da casa.\\ Ospite della Venier per la prima puntata ...

“Ho una compagna”. Romina Power - la confessione a Mara Venier lascia tutti di stucco : Non è una di quelle che passa inosservate Romina Power, ospite di Mara Venier a Domenica In. E ha esordito con una frase che sul momento ha sconvolto tutti. Sulla poltrona, seduta di fronte alla conduttrice ha infatti detto: “Mara, ho una compagna”. Ma la ex moglie di Albano Carrisi non si riferiva alla relazione con una donna ma alla sua cagnetta Daisy, unica vera compagna di vita della cantante. A quel punto la Venier le ha chiesto perché non ...

Romina Power a Domenica In : Troppi vaccini per i bambini. Ma la figlia la gela così : L'ex moglie di Al Bano Carrisi, Romina Power, è apparsa in qualità di ospite in studio alla prima puntata della nuova edizione di Domenica in. Questa Domenica, in data 15 settembre, è stata trasmessa la prima puntata della nuova edizione di Domenica In, il talk-show condotto da Mara Venier. E, nel nuovo appuntamento tv targato Rai 1, è apparsa in qualità di ospite l'ex moglie di Al Bano Carrisi, Romina Power. La cantante dal talento poliedrico ...

Domenica In - anticipazioni ospiti prima puntata : Amadeus - Romina Power - Daniele Liotti e Rocío Munoz Morales : Dopo il grande successo di pubblico della passata edizione, Mara Venier torna nelle case degli italiani al timone di “Domenica In” con il suo carico di allegria, ospiti, interviste, musica e storie di vita. Tanti ingredienti collaudati, preparati ogni volta in modo diverso per dare vita a un appuntamento familiare, ma sempre originale. Domenica 15 settembre, dalle 14.00 alle 17.20 circa, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, andrà in ...

Domenica In - Romina Power : “Troppi vaccini”. Ma la figlia Cristel ribatte : “Io penso che bisogna fidarsi del proprio medico” : Romina Power, ospite della prima puntata di Domenica In, ha parlato con la padrona di casa, Mara Venier, anche dei nipotini. In collegamento la figlia Cristel, madre di due bimbi: “Com’è la vita con due figli piccoli? Non semplice, perché non c’è un manuale delle istruzioni“, ha detto. A un certo punto la chiacchierata è virata verso una questione molto delicata: “Noi nonne non abbiamo potere decisionale. Li ami e ...

