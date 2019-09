Fonte : blogo

(Di lunedì 16 settembre 2019) Non è la Rai, ma neanche la BBC. Renzoè pronto are su Rai 2 da protagonista con un nuovo speciale, in cui sarà il narratore: No, non è la BBC. Un titolo, questo, che ci riporta con la mente indietro di cinquant'anni: era il 1970 quandofaceva coppia fissa, in radio, conBoncompagni. Il programma era l'indimenticabile Alto Gradimento e tra i tormentoni più azzeccati c'era proprio questo: "No, non è la BBC, questa è la Rai, la Rai Tv, noi non possiamo dir bubù, perché è la Rai, la Rai tv!".No, non è la BBC sarà proprio un omaggio all'amico Boncompagni, compagno di mille scorribande e amico fraterno di, scomparso nel 2017 all'età di 84 anni. Dagli studi di Radio Rai in via Asiago a Roma, gli stessi da dove realizzarono il fortunato Bandiera Gialla insieme,ripercorrerà la carriera dicon ricordi, testimonianze, aneddoti e curiosità per ...

SerieTvserie : No, non è la BBC: Arbore torna su Rai 2 il 26 settembre... in ricordo di Gianni Boncompagni - andreadelogu : RT @GPasqui: No, non è la BBC: Arbore torna su Rai 2 il 26 settembre... in ricordo di Gianni Boncompagni - GPasqui : No, non è la BBC: Arbore torna su Rai 2 il 26 settembre... in ricordo di Gianni Boncompagni -