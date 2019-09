Migranti | Pm | ‘per vittime colpi di bastoni | frustate e scariche elettriche’

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2019) Palermo, 16 set. (AdnKronos) – “Sistematiche percosse con, calci di fucili, tubi di gomma,e somministrazione dielettriche”, ma anche “ripetute minacce gravi” poste in essere “con l’uso delle armi o picchiando brutalmente altriquale gesto dimostrativo”, “accompagnate dalla mancata fornitura di beni di prima necessità, quali l’acqua potabile, e di cure mediche per le malattie lì contratte o le gravi lesioni riportate in stato di prigionia- acute sofferenze fisiche e traumi psichici e un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona”. Ecco alcune delle torture subite dallenei cambi di detenzione in Libia e raccontate ai magistrati della Dda di Palermo che hanno emesso 3 fermi.“La situazione veniva aggravata dal sistematico compimento, ad opera dei ...

