L' oroscopo della settimana di Simon and the Stars dal 16 al 22 settembre 2019

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 16 settembre 2019) ARIETEIn questo periodo, l’Ariete è una Vergine sotto mentite spoglie! Scherzi a parte, detesta il disordine e la disorganizzazione. E, ancor di più, è del tutto determinato ad eliminare ogni zona d’ombra di confusione o ambiguità dai rapporti interpersonali. Forse è per questo che, nel corso, molti mettono l’elmetto e si accingono ad affrontare un discorso con il capo, con un socio o con un referente di lavoro. Soprattutto nelle giornate di lunedì 16 e martedì 17 (quando la Luna è in Ariete), c’è la grinta e la determinazione giusta per insistere in una richiesta che non ha ancora trovato risposta. O per smuovere situazioni o trattative impantanate. Tutto questo va benissimo, ma devo farti due raccomandazioni. Primo: non esagerare con i toni. Secondo: non saltare a conclusioni ...

