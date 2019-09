L’infinito di Maradona | tra mito miracoli e poesia

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 16 settembre 2019) Non smetterò mai di raccontare Diego Armando: il più forte calciatore di tutti i tempi, il Borges della pelota (con i suoi universi paralleli), il divo, fin dai primi passi come campione, accerchiato, corteggiato, tradito, esaltato, considerato ora icona e ora clown.Per il suo debutto sulla panchina del Gimnasia La Plata (ultimo in classifica, sconfitto 2-1 dal Racing) si è mosso il mondo intero: perché a 58 anni il Pibe continua a essere, nel bene e nel male, nel tutto e nel niente, nel buio e nel miele, la Notizia. I tifosi del Gimnasia, malgrado il risultato negativo, hanno applaudito e cantato, e ora pregano: “Perché con Diego è possibile qualsiasi miracolo”.Nel 1984, proprio in questo giorno di settembre, Dieguito debuttava nel Napoli, in campionato, contro il Verona: e fu l’inizio di una ballata popolare, di una ...

