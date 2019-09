Il buco dell’ozono si sta riducendo | la rivelazione di Copernicus “Potrebbe essere uno

Riscaldamento stratosferico improvviso da record al Polo Sud : porterà freddo in Australia e ridurrà il buco dell’ozono [GALLERY] : Al Polo Sud, è iniziato un intenso Riscaldamento stratosferico improvviso, conosciuto anche come Stratwarming. Il Riscaldamento è ancora in corso e si prevede che persisterà ancora per un po’. Mentre il Polo Sud si prepara ad addentrarsi nella primavera, la stratosfera resterà calda, poiché c’è più influenza e calore dal sole ogni giorno. I dati della NOAA/PCC (vedi gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo) mostrano il Riscaldamento ...