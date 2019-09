Ida Platano sente Andrea Filomena | Riccardo | “Mi hai preso in giro”

Trono Over - la sfuriata in diretta di Riccardo contro Ida Platano. E lei scoppia a piangere : Trono Over, quello che è successo durante la puntata registrata sabato 14 settembre sta facendo impazzire molte persone. Grazie al sito ‘IlVicoloDelleNews’ è possibile apprendere le prime anticipazioni. Ancora una volta, Ida Platano avrebbe lasciato lo studio in lacrime dopo aver discusso con Riccardo Guarnieri. La dama sembra non riuscire proprio a voltare pagina. Secondo quanto riportato dal sito ‘IlVicoloDelleNews’, Ida Platano si starebbe ...

Temptation Island - Jessica vuole tornare con Andrea : lui parla di Ida Platano : Temptation Island, Jessica e Andrea torneranno insieme? Lei spiazza tutti a Uomini e Donne Jessica e Andrea torneranno insieme dopo Temptation Island? Loro più delle altre sembravano la coppia destinata a vedere finire la relazione, soprattutto lei sembrava convinta di essere stanca. E invece oggi è stata proprio Jessica Battistello a spiazzare tutti! Jessica e […] L'articolo Temptation Island, Jessica vuole tornare con Andrea: lui parla ...

Uomini e Donne : Ida Platano pensa all’amore - Riccardo felice : Ida Platano lancia uno strano messaggio prima del Trono Over di Uomini e Donne Lunedì prossimo Maria De Filippi tornerà al timone di Uomini e Donne. È ancora un mistero se il talk dei sentimenti Mediaset proporrà una puntata del Trono Classico, con la presentazione dei nuovi tronisti, oppure deciderà di iniziare con il segmento senior della trasmissione. A UeD non mancheranno Ida e Riccardo, pronti a fare il punto sulla loro situazione ...

UOMINI E DONNE/ Cinquanta sfumature di rosso per Ida Platano - ma... - Trono over - : UOMINI e DONNE, Trono over: serata bollente per Ida Platano con Cinqua sfumature di rosso, ma per la dama, in amore, ancora nessuna novità.

Doccia gelata per Ida Platano (Uomini e Donne). Scoppia il ‘caso’ e i fan si arrabbiano : “Ora basta!” : Uomini e Donne sarebbe dovuto ripartire lunedì 9, ma la scelta di rinviarlo è probabilmente dovuta alla concomitanza con l’avvio di Temptation Island Vip, quest’anno condotto da Alessia Marcuzzi. Le registrazioni iniziate a fine agosto e nello studio dello show sono già stati presentati i quattro nuovi tronisti. Si tratta di Giulia e Sara, che erano state svelate già nei giorni scorsi grazie ad alcuni video condivisi su Instagram dalla ...

Uomini e Donne/ L'appello dei fan a Ida Platano : 'basta lacrime' - Trono over - : Uomini e Donne, anticipazioni e news Trono over. Ida Platano piange durante la prima registrazione e i fans le rivolgono un appello: 'basta lacrime'.

Temptation Island - Jessica nostalgica di Andrea Filomena ma lui ora pensa a Ida Platano : La Battistello mostra sui social l'abito nuziale e non nasconde la commozione, l'ex coppia vicina ad un riavvicinamento?

Ida Platano di UeD con ‘lui’ di Temptation Island. E il gossip vola : Uomini e Donne non è ancora tornato sul piccolo schermo, ma le registrazioni del seguitissimo dating show di Maria De Filippi sono cominciate eccome. Con il botto, a quanto pare. Stando alle prime anticipazioni che si stanno diffondendo in rete, c’è una bomba di gossip che riguarda Ida Platano, l’ex di Riccardo Guarnieri che, come previsto, dopo la rottura con il cavaliere di Taranto è tornata in studio. Non solo lei certamente. Anche Gemma ...

Uomini e Donne - bomba su Ida Platano : quale ex fidanzato di Temptation Island le ha rubato il cuore : I destini dei due programmi firmati da Maria De Filippi, Uomini e Donne e Temptation Island, sembrano destinati ad intrecciarsi all'infinito. Dalle anticipazioni della prima registrazione del Trono Over del daiting show di Canale5, emergono infatti scioccanti rivelazioni. Leggi anche: Francesco Chio

Uomini e Donne : Jessica Battistello commenta Alessandro Zarino sul trono - Andrea Filomena si consola con Ida Platano : La ragazza rompe il silenzio e commenta sui social la partecipazione dell'ex tentatore al dating show.

Uomini e Donne - anticipazioni trono over : Ida Platano e Andrea Filomena - nuova coppia : Ci sarebbe del tenero tra dama bresciana e l'ex fidanzato di Jessica Battistello che si stanno frequentando da un mese.

Trono Over : Ida Platano Frequenta un Single di Temptation Island! : Anticipazioni Uomini e Donne Over: nelle prime registrazioni del dating show emergono interessanti novità su Ida Platano, che ora avrebbe una nuova Frequentazione. Ecco di chi si tratta! Il Trono Over sta per tornare e per questo si inizia a parlare delle prime registrazioni di Uomini e Donne. In questo caso, sono trapelate delle voci circa una delle protagoniste più amate di questo Trono. Si tratta di Ida Platano la quale, insieme a Riccardo ...