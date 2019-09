“Ho una compagna” Romina Power | la confessione a Mara Venier lascia tutti di stucco

Patrizia - la donna che non affitta casa ai meridionali a La Zanzara : “Ho fatto una cazzata. Che faccio? Mi ammazzo?” : Patrizia, la donna “razzista” che non affitta l’appartamento ai meridionali a La Zanzara su Radio24: “Non ce la faccio più, mi ammazzo, mi butto nel Naviglio o mi taglio la gola”. “Ho sbroccato, la ragazza mi ha fatto perdere la testa”. “Chiedo scusa, se vuole l’appartamento è suo, ma non mi risponde più”. ”Io non sono né razzista, né salviniana”. L'articolo Patrizia, la donna che non affitta casa ai meridionali a La Zanzara: “Ho fatto ...

Sara Facciolini torna in tv : “Ho preso una pausa per marito e figlie” : Sara Facciolini a Tale e Quale Show 2019 dopo la pausa maternità: l’intervista di Gossipetv Sara Facciolini è tra le protagoniste della nona edizione di Tale e Quale Show. La soubrette è tornata in tv dopo una lunga pausa, durante la quale si è dedicata alle figlie Nina e Iris. L’ultima apparizione televisiva della Facciolini […] L'articolo Sara Facciolini torna in tv: “Ho preso una pausa per marito e figlie” ...

Pamela Prati balla nuda in bagno - poi promette : “Ho subito una lapidazione - chiarirò in tv” : Pamela Prati ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video che ripropone prepotentemente la versione più sexy dell’ex stella del Bagaglino. “Esa es la bomba” canta Ricky Martin mentre la soubrette balla nuda di fronte allo specchio, di spalle e coperta solo un telo che lascia scendere strategicamente sulla schiena. Intanto promette: “Ho subito una lapidazione psicologica. chiarirò la mia posizione in tv”.Continua a leggere

Craig Warwick : “Ho avuto una rarissima forma di trombosi - sarei potuto morire” : Craig Warwick rende note le ragioni del suo ricovero improvviso. Lo scrittore, ex concorrente dell’isola dei famosi, ha raccontato di avere avuto una rara forma di trombosi. Le sue condizioni di salute sono arrivate a un punto critico. “sarei potuto morire in qualunque istante. Ho avuto una rarissima forma di trombosi in più parti delle vene dell’intestino” ha scritto su Instagram.Continua a leggere

Chiede al fidanzato di accompagnarla al matrimonio di un amico - poi si fa trovare all’altare con il vestito bianco : “Ho deciso di metterlo io in una situazione imbarazzante” : Per mesi ha rifiutato le bizzarre proposte di matrimonio che il suo fidanzato le faceva e poi ha organizzato la sua “vendetta”: gli ha detto che dovevano andare al matrimonio di un suo amico e si è fatta trovare all’altare in abito bianco, con tanto di celebrante pronto a officiare la cerimonia. È quanto successo a Bargoed, in Galles: Aleasha Pilaw, 36 anni, ha organizzato una proposta di matrimonio decisamente originale che si ...

Rafael Nadal - US Open 2019 : “Ho vinto una delle partite più dure di tutta la mia carriera” : Rafa Nadal non finisce più di stupire. Il 33enne di Manacor vince un match epico contro il russo Daniil Medvedev e in un colpo solo centra il suo quarto trionfo agli US Open di tennis e, non secondario, raggiunge quota 19 Majors in carriera, ad una sola lunghezza da Roger Federer. Questa notte New York ha assistito ad un match intenso, vibrante, spettacolare e con colpi di scena uno dietro l’altro. Prima tutto sembrava portare verso una ...

Fabio Sanfilippo - la madre della figlia di Salvini scrive una lettera a Libero e si sfoga : “Ho provato rabbia e dolore a leggere quelle parole meschine” : “È un delitto giornalistico imperdonabile. Perché gratuito, miserabile e soprattutto ignorante”. Così Giulia Martinelli, ex compagna e madre della figlia del leader leghista Matteo Salvini, si sfoga in una lettera inviata a Vittorio Feltri. Nello sfogo la Martinelli si riferisce a quanto scritto nel post pubblicato su Facebook dal caporedattore di Rai Radio1 Fabio Sanfilippo il 4 settembre. Il giornalista, oltre a riferirsi al leader ...

VIDEO Sebastian Vettel : “Ho le palle ma nessuna è di cristallo”. La battuta del ferrarista al GP d’Italia : “Io ho le palle, ma messuna è di cristallo“. Questa è la battuta esilarante con cui Sebastian Vettel ha risposto alla domanda di un giornalista che gli chiedeva una previsione in vista delle qualifiche e della gara del GP d’Italia che si correrà nel weekend a Monza. Il pilota della Ferrari non ha doti divinatorie e con un sorriso ha stemperato la tensione a Monza dove andrà a caccia della vittoria dopo un anno di astinenza. Di ...

Mondiali Basket 2019 – Belinelli durissimo con se stesso dopo il ko con la Spagna : “Ho giocato una pessima partita” : Marco Belinelli fa mea culpa dopo la sconfitta degli azzurri contro la Spagna: le parole dell’azzurro dopo l’eliminazione dai Mondiali di Basket 2019 Pomeriggio amarissimo per gli appassionati italiani della palla a spicchi: la Nazionale azzurra è stata sconfitta dalla Spagna nella seconda fase dei Mondiali di Basket 2019, in corso in Cina. Un ko che fa male, perchè mette fuori gioco la squadra di Sacchetti, che ha dimostrato ...

Fiammetta Cicogna al nono mese di una gravidanza gemellare : “Ho preso 11 kg - vi svelo la mia dieta” : Mancano ormai pochi giorni al parto e Fiammetta Cicogna ha condiviso con i fan una foto che la ritrae in splendida forma. La modella e compagna dell'imprenditore Carl Hirschmann aspetta due gemelli. In un lungo post pubblicato su Instagram ha svelato la dieta che sta seguendo per proteggere i suoi bebè.

Elettra Lamborghini : “Ho una paura atroce delle persone - per l’ansia corro a nascondermi” : La celebre popstar e coach di The Voice of Italy fa un'intensa confessione su Instagram Stories. Da un anno soffre di un malessere che la porta ad aver paura delle persone estranee, quando si trova lontana dalle scene o dagli impegni pubblici. Per questo motivo, non ha fatto una foto con una giovanissima fan, fuggendo a nascondersi: "Stavo male".Continua a leggere

“Sto male”. Elettra Lamborghini spaventa i fan : “Ho una paura atroce” : Elettra Lamborghini allarma i fan. La cantante si è lasciata andare a una serie di confessioni private suoi social. In particolare, la coach della scorsa edizione di The Voice ammette di aver sviluppato una paura per le persone, molto forte. Soffre molto per quanto sta vivendo, ma cerca comunque di non darlo a vedere. Infatti, vediamo Elettra Lamborghini sempre sorridente e divertita. Eppure anche lei si ritrova a vivere delle situazioni ...

Max Verstappen F1 - GP Belgio 2019 : “Ho fatto una pessima partenza - poi ho cercato l’interno. Sono andato a sbattere” : Max Verstappen ha terminato il proprio GP del Belgio dopo poche centinaia di metri, la gara di Spa non ha sorriso al fuoriclasse olandese che ha dovuto alzare bandiera bianca prima del rettilineo del Kemmel. Il pilota della Red Bull è partito malissimo dalla quinta piazzola, alla prima curva ha avuto un contatto con Kimi Raikkonen e ha danneggiato l’anteriore sinistra, poco dopo è andato a sbattere a Raidillon concludendo anzitempo la sua ...

Daniele Dal Moro fa una confessione : “Ho il cuore come il ghiaccio” : Daniele Dal Moro ancora single dopo la rottura con Martina Nasoni: lo sfogo Daniele Dal Moro continua a stuzzicare la curiosità dei followers su Instagram. In queste ore l’ex concorrente del Grande Fratello ha postato questo commento: “Scusa ma lo so perchè ti piaccio. Ho la testa calda ma il cuore come il ghiaccio”. A chi fosse rivolto lo sfogo di Daniele Dal Moro resta un mistero. Quel che è certo è che il 30enne di Verona ...