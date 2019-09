Bologna | i giocatori dopo la vittoria fanno tappa al Sant’Orsola per un saluto a

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2019) Il, di ritorno dalla trasferta di Brescia, ha fatto una sorpresa al proprio tecnico andandolo a trovare al! Sinisa ha salutato dal terzo piano del suo reparto scherzando assieme alla squadra, ma non senza una vena ironica e critica. “Solo quando vincete venire a rompere – poi mercoledì ne riparliamo dei vostri errori”. Mihajlovic, all’oscuro dell’iniziativa, è rimasto molto colpito e sorpreso dalla visita e si è lasciato andare ad una carezza verso i suoi: “Siete stati bravi, però non avete ancora fatto nulla”. Una grande dimostrazione della forza e dell’unità di questo gruppo di lavoro al servizio dell’allenatore serbo. L'articolo, ilaal Sant’Orsola per una Mihajlovic. Il tecnico: “Bravi, ma ora andate a nanna” proviene da Il Fatto Quotidiano.

