Aggressione sul treno | vigilante preso a sputi e spinte da stranieri

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 16 settembre 2019) Federico Garau l racconto di una 19enne che ha assistito sconvolta alla scena. Il gruppo di giovani extracomunitari, probabilmente ubriachi, si è rivoltato contro un dipendente delle ferrovie, prendendolo ae gettandolo fuori dalAncora una violentaavvenuta a bordo di unregionale. Stavolta l'episodio si è verificato su un convoglio diretto a Senigallia (Ancona), dove un dipendente delle ferrovie è stato insultato, bersagliato con dei mozziconi di sigaretta e gettato fuori da un vagone. Un fatto gravissimo, raccontato dalla madre di una 19enne che ha assistito, sconvolta e impotente, all'intera scena. Sono le 22:40 circa di sabato scorso quando la ragazza, residente a Jesi, sale sulinsieme ad un'amica per raggiungere la discoteca "Mamamia". Le giovani prendono posto in un vagone, dove si trova anche un gruppetto di sei, ...

