Sergio Scariolo ' Il basket premia chi lotta' e l' Inter gli strizza l' occhio

Basket - Mondiali 2019 - Sergio Scariolo : “Questo sport è stato giusto con i miei giocatori”. Nicolas Laprovittola : “Dobbiamo passare al prossimo livello” : La felicità della Spagna, la delusione dell’Argentina, il rispetto reciproco. Queste sono le chiavi di quel che è emerso in conferenza stampa dopo la finale dei Mondiali 2019, vinta dagli iberici per 75-95: è il secondo titolo mondiale, dopo quello del 2006, conquistato dalle Furie Rosse. Queste le dichiarazioni ai giornalisti dell’MVP di finale e torneo, Ricky Rubio: “Abbiamo fatto la storia e siamo felici per questo. Abbiamo ...