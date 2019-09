Il Segreto Trame dal 15 al 21 settembre 2019 | Elsa accetta la proposta di matrimonio di

Il Segreto - trame : Antolina paga una detenuta per picchiare Elsa in carcere : Torna l'appuntamento con Il Segreto, la soap opera iberica protagonista dei pomeriggi degli italiani. Le trame dei nuovi appuntamenti in programma nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che ci saranno tempi duri per Elsa Laguna. Quest'ultima verrà portata in carcere dove sarà malmenata da una detenuta su ordine di Antolina Ramos, disposta a tutto pur di sbarazzarsi di lei. Il Segreto: Alvaro smaschera Antolina Le anticipazioni de Il ...

Il Segreto - trame spagnole : Marcela tra le braccia di Tomas - Francisca scompare : Nuovi colpi di scena appassioneranno i telespettatori della soap Il Segreto. Negli episodi in programmazione su Antena 3 la settimana prossima, Marcela De Molino è sempre più sola, poiché suo marito Matias Castaneda si troverà ancora in prigione, si getterà tra le braccia del new entry Tomas. Raimundo Ulloa invece dopo aver rimesso piede a Puente Viejo, sarà alla disperata ricerca della moglie Francisca Montenegro. L’ex locandiere farà sapere ...

Il Segreto - trame iberiche : Maria spara a Fernando e lo lascia bruciare fra le fiamme : L'undicesima stagione de Il Segreto è giunta ufficialmente alla fine nelle puntate spagnole, portando con sé una scia di sangue e di trasferimenti. Diversi personaggi, infatti, hanno deciso di lasciare Puente Viejo in seguito all'incendio che ha distrutto gran parte del paese, compresa la villa di Donna Francisca. È stato Fernando Mesia ad appiccarlo per portare a termine la vendetta iniziata più volte e che finora non si era mai conclusa. Ma ...

Il Segreto - Alvaro chiede a Elsa di sposarlo : anticipazioni trame dal 15 al 20 settembre : Dopo aver ripreso la messa in onda in maniera regolare in seguito alla pausa estiva di due settimane, la soap opera iberica Il Segreto ora ricomincia a essere trasmessa stabilmente tutti i giorni della settimana: attenzione però, perché il sabato e la domenica la serie è in tv in orari diversi rispetto a quelli della settimana feriale normale. Il Segreto va in onda da lunedì a venerdì, sempre alle 16.10, su Canale 5. La domenica la trasmissione ...

Il Segreto - trame spagnole : Maria sembra disposta ad uccidere Fernando Mesia : I telespettatori spagnoli della serie TV Il Segreto nella puntata andata in onda oggi hanno avuto modo di assistere ad un cambio radicale. Maria Castaneda prima di ricongiungersi con il marito Gonzalo Castro insieme ad Esperanza e Beltran, ha avuto la resa dei conti con il suo acerrimo nemico Fernando Mesia. La nipote di Raimundo Ulloa nel bel mezzo di un incendio innestato dal figlio del defunto Olmo in tutto il paese non si è tirata per niente ...

Il Segreto - trame spagnole : Mauricio raggiunge Fe in America grazie a Francisca : Torna lo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, lo sceneggiato iberico, trasmesso dal 10 giugno 2013 su Canale 5. Le trame spagnole in onda a settembre su Antena 3, rivelano che Francisca Montenegro e suo marito Raimundo faranno un bellissimo gesto per Mauricio Godoy prima di raggiungere la capitale madrilena dopo la distruzione del borgo. La coppia, infatti, regalerà al loro fedele capomastro un biglietto per poter riabbracciare Fe Perez ...

Il Segreto - trame al 21 settembre : Elsa accetta di sposare Alvaro - Isaac su tutte le furie : Nuovi colpi di scena sorprenderanno i telespettatori della popolare soap Il Segreto. Nelle puntate in programma in Italia la prossima settimana, Alvaro Fernandez riuscirà nel suo intento, visto che Elsa Laguna dopo essersi presa del tempo per riflettere sarà decisa a diventare sua moglie. La decisione della sorella del defunto Jesus scatenerà la furia di Isaac Guerrero. Quest’ultimo quando vedrà la moglie Antolina fare dei salti di gioia per ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 15 al 21 settembre 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Il SEGRETO da domenica 15 a sabato 21 settembre 2019: Elsa, dopo aver ricevuto un’offerta, medita se vendere oppure no le sue proprietà. Alvaro, inaspettatamente, le consiglia di non procedere con la compravendita e si mette in contatto con i suoi complici. La Laguna, intanto, confessa a Marcela di iniziare a sentire qualcosa per il dottore. Maria conferma a Roberto che vuole andarsene da Puente ...

Il Segreto - Maria decide di tornare a Cuba : anticipazioni trame dal 9 al 13 settembre : Prosegueono le trame e le storie de Il Segreto, la soap opera di Mediaset che arriva direttamente dalla terra di Spagna. Come ogni settimana, Puente Viejo è teatro di avvenimenti sorprendenti, a volte inquietanti e, qualche volta, anche capaci di risolversi in un lieto fine. Il Segreto va in onda da lunedì a venerdì, sempre alle 15.30, su Canale 5. DOVE ERAVAMO RIMASTI: Don Berengario travolto dai sensi di colpa Il Segreto, puntata di lunedì 9 ...

Il Segreto - trame Spagna : Raimundo e Francisca lasciano Puente Viejo - Hipolito vedovo : Nuovo appuntamento con Il Segreto, lo sceneggiato andato in onda per la prima volta nel 2011 su Antena 3. Le trame delle puntate trasmesse in Spagna a metà settembre, svelano che Francisca Montenegro e Raimundo Ulloa saranno costretti a lasciare la Villa e Puente Viejo. Hipolito Miranar, invece, diventerà nuovamente vedovo dopo la morte di Gracia Hermosa. Il Segreto: il piano di Fernando Le anticipazioni de Il Segreto, incentrate sulle puntate ...

Il Segreto - trame nuove puntate : dramma sfiorato a Puente Viejo : Anticipazioni Il Segreto dal 9 al 13 settembre: Maria inganna Donna Francisca Il successo de Il Segreto è inarrestabile: più di due milioni di telespettatori si sintonizzano dal lunedì al venerdì pomeriggio su Canale5 per seguire le vicende dei loro beniamini. Le anticipazioni de Il Segreto dal 9 al 13 settembre annunciano tanti colpi di scena. Antolina ha smascherato Alvaro. Isaac è sorpreso dalle belle parole che la moglie spende per il ...