Hong Kong | il bacio con le maschere antigas

Hong Kong - scontri tra manifestanti : 11.26 E'un sabato di scontri tra manifestanti pro e anti-Pechino a Hong Kong, dove da oltre tre mesi vanno avanti le proteste contro il governo locale. In particolare le due fazioni si sono affrontate davanti al centro commerciale Amoy Plaza. La polizia è intervenuta e ha fermato diversi manifestanti pro-democrazia. Gli agenti hanno chiuso tutti gli ingressi del centro commerciale: gli attivisti filo-cinesi sono all'interno mentre quelli che ...

London Stock Exchange respinge l’offerta della Borsa di Hong Kong : La Borsa di Londra, ha dichiarato di nutrire fondamentali preoccupazioni in merito agli aspetti chiave della proposta cinese

Tennis – Il torneo WTA di Hong Kong non si fa : rinvio a tempo indeterminato per problemi politici : Il torneo WTA di Hong Kong rinviato a tempo indeterminato: i problemi politici della colonia britannica impediscono alle Tenniste di sfidarsi nella città cinese Brutte notizie dalla Cina per quanto riguarda il mondo del Tennis femminile: il torneo WTA di Hong Kong, che si sarebbe dovuto disputare ad inizio ottobre, è stato rinviato a tempo indeterminato. Le donne del Tennis non potranno dunque sfidarsi sui campi in cemento cinesi per ia ...

“La Paranza dei bambini” apre il Cinema Italian Style di Hong Kong 2019 - nel programma anche Virzì - Martone e Rovere : Cinema Italian Style 2019, trionfo del Cinema napoletano ad Hong Kong Ad Hong Kong fervono i preparativi per l’edizione 2019 del Cinema Italian Style, festival organizzato nel sud-est della Cina ...

Lse - Londra potrebbe bloccare l’offerta della Borsa di Hong Kong : Lo sostiene il Wall Street Journal. Dall’altra parte dell’Oceano non è di sicuro vista di buon occhio la puntata cinese verso uno dei mercati finanziari più importanti al mondo, partner preferenziale degli Stati Uniti

FINANZA/ Hong Kong punta la City : Conte eserciterà il golden power su Borsa Italiana? : L'offerta d'acquisto di Hong Kong a Londra ci riguarda perché il LSE possiede Borsa italiana. Il governo eserciterà i suoi "golden power"?

Gli incontri di Conte a Bruxelles e l'offerta miliardaria di Hong Kong per Londra : DALL'ITALIA Conte ha incontrato a Bruxelles Ursula von Der Leyen, il neo presidente del Parlamento europeo David Sassoli, il presidente del Consiglio Ue designato Charles Michel, e i presidenti uscenti della Commissione, Jean-Claude Juncker e del Consiglio, Donald Tusk. Il premier ha fissato alcun

Borsa di Hong Kong offre 36 miliardi di euro per una fusione con il London Stock Exchange. Tra le controllate anche Piazza Affari : La Borsa di Hong Kong è pronta a mettere sul piatto quasi 31,6 miliardi di sterline, circa 36 miliardi di euro, per arrivare a una fusione con il London Stock Exchange, gruppo che controlla il listino della City di Londra ma anche l’italiana Piazza Affari. La Borsa di Hong Kong è tenuta a fare un’offerta d’acquisto vincolante entro il 9 ottobre. L’idea è quella di “unire le due società” nella corsa alle economie di scala e alle ...

"Hong Kong è la nuova Berlino nella nuova Guerra fredda". Joshua Wong in tour per internazionalizzare la crisi : internazionalizzare la crisi di Hong Kong, esortando i Paesi occidentali a schierarsi al fianco dei manifestanti dell’ex colonia britannica per la difesa dei valori democratici. È con questo obiettivo che il 22enne Joshua Wong, uno dei leader delle proteste di Hong Kong, sta conducendo il suo tour tra Europa e Stati Uniti, dopo il fermo di qualche giorno fa in aeroporto per aver violato l’obbligo di dimora. Joshua Wong ...