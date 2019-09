Napoli-Sampdoria 1-0 live | fine primo tempo!

Live Napoli-Sampdoria 1-0 : al riposo con un gol di Mertens : Napoli e Sampdoria si affrontano al San Paolo per la terza giornata di campionato in un match estremamente delicato per entrambe le compagini: i partenopei, dopo avere sofferto e vinto a Firenze...

Napoli-Sampdoria 1-0 primo tempo. Gol di Mertens (anche una traversa) - Meret salva due volte : È il Napoli cobra. La squadra di Ancelotti è capace di mordere all’improvviso, lo ha dimostra a Firenze e a Torino contro la Juventus. E lo ha confermato contro la Sampdoria oggi. Il Napoli l’ha sbloccata dopo 13 minuti con un’azione improvvisa nata da fallo laterale. Da sinistra verso destra, Di Lorenzo serve rasoterra Mertens che bruci tutti e segna sul primo palo. E pi festeggia col pancione. Ma non è una partita semplice ...

Fiorentina-Juventus 0-0 - Montella ferma la corsa bianconera | La classifica Napoli-Sampdoria : live 0-0 : Finisce in parità il primo anticipo della terza giornata: al Franchi la difesa viola riesce a bloccare i Campioni d’Italia. Bene Castrovilli e Ribéry

Napoli-Sampdoria - Ancelotti esplode : “Spogliatoi indecenti”. Sarà 4-4-2 - Lozano-Mertens in attacco : NAPOLI SAMPDORIA PROBABILI FORMAZIONI- Il Napoli si prepara alla prima sfida casalinga della stagione, match in programma sabato alle 18:00 contro la Sampdoria. Ad accendere la vigilia del match ci ha pensato Carlo Ancelotti, il quale ha sbottato duramente contro l’organizzazione dei lavori del San Paolo e sull’attuale condizione degli spogliatoi dello stadio azzurro: “Ho […] L'articolo Napoli-Sampdoria, Ancelotti ...

Napoli-Sampdoria : giocano Lozano ed Elmas - fuori Allan e Manolas : Il Napoli ha ufficializzato la formazione che scenderà in campo tra poco al San Paolo, contro la Sampdoria. Ancelotti ha sorpreso tutti. Non schiera Llorente al fianco di Mertens, come sembrava alla vigilia, visto che lo spagnolo aveva avuto il tempo di allenarsi durante l’assenza dei compagni per le esperienze nazionali, ma sceglie Lozano. fuori Allan, che ha ancora bisogno di riposarsi dopo gli impegni con il Brasile. Al centrocampo ...

Napoli-SAMPDORIA - le formazioni ufficiali : Le formazioni ufficiali di NAPOLI-SAMPDORIA Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Elmas, Fabian Ruiz , Zielinski; Lozano, Mertens. Allenatore: Ancelotti Sampdoria (3-4-1-2): a breve PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI L'articolo NAPOLI-SAMPDORIA, le formazioni ufficiali proviene da ForzAzzurri.net.