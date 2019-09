Fonte : sportfair

(Di sabato 14 settembre 2019)Diconquista lanel Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: il pilota italiano chiudead Alexe Augusto FernandezDiconquista lanel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, 13° appuntamento nel calendario del Motomondiale di. Il 20enne pilota della Speed Up ha trovato la primadella carriera girando sul circuito diin 1’37″481, precedendo di 137 millesimi Alexmentre è terzo Augusto Fernandez a 0″164. SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE: >> Per iOS >> Per Android L'articoloDi: è sua lae Fernandez SPORTFAIR.

indomoto : Moto2 Misano: Fabio Di Giannantonio Amankan Pole Position, Andi Gilang Posisi 30 - TeoBellan : Prima pole position di Fabio Di Giannantonio in Moto2! Conquistarla a Misano è speciale. Bravo! #Moto2 #SanMarinoGP - corsedimoto : MOTO2 MISANO - Prima pole in carriera per Fabio Di Giannantonio. Gran festa anche per la Speed Up di Luca Boscoscur… -