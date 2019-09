Migranti : Viminale chiama sindaco Lampedusa - 'entro 48 ore oltre 100 trasferimenti dall'isola' : Palermo, 14 set. (AdnKronos) - Nelle prossime 48 verranno trasferiti almeno cento Migranti ospiti al momento dell'hotspost di Lampedusa. Lo ha assicurato, con una telefonata, il Viminale al sindaco dell'isola Salvatore Martello. Solo oggi sono stati tre gli sbarchi autonomi di Migranti sull'isola, o

Migranti : Viminale chiama sindaco Lampedusa - ‘entro 48 ore oltre 100 trasferimenti dall’isola’ : Palermo, 14 set. (AdnKronos) – Nelle prossime 48 verranno trasferiti almeno cento Migranti ospiti al momento dell’hotspost di Lampedusa. Lo ha assicurato, con una telefonata, il Viminale al sindaco dell’isola Salvatore Martello. Solo oggi sono stati tre gli sbarchi autonomi di Migranti sull’isola, oltre agli 82 naufraghi appena arrivati dalla Ocean Viking a Lampedusa e il centro di accoglienza è al collasso. ...

Migranti - Ocean Viking ne soccorre altri 34. Il Viminale rifiuta lo sbarco alla Alan Kurdi : La Ocean Viking ha soccorso nel mar Mediterraneo altre 34 persone: ora i Migranti a bordo sono 84. Intanto il Viminale ha negato l'ingresso e il transito nelle acque territoriali italiane ai cinque a bordo della Alan Kurdi da ormai più di dieci giorni: anche dopo l'addio di Salvini all'Interno, quindi, i porti italiani rimangono 'chiusi'.Continua a leggere

Migranti - Alan Kurdi non può entrare in Italia : “Viminale mantiene linea dura di Salvini” : La nave Alan Kurdi non può entrare in Italia: neanche il cambio di guardia al Viminale, con l'addio di Matteo Salvini, ha portato un'inversione di rotta, secondo quanto riporta la stessa Ong Sea Eye. Dal ministero dell'Interno, infatti, non è cambiata la posizione e viene mantenuta la linea dura: "Il nuovo governo vuole dimostrare che non serve Salvini per contrastare chi svolge soccorso in mare”.Continua a leggere

Migranti : Casarini - 'Salvini pericolo sociale - usava Viminale per propaganda politica' : Palermo, 4 set. (AdnKronos) - "Savini è un pericolo sociale, ha fatto dell'odio e della discriminazione razziale il tratto principale della sua azione. usava il Viminale solo per fare propaganda politica, quel poco che ci andava...". Lo ha detto all'Adnkronos Luca Casarini, di Mediterranea Saving Hu

Palermo, 3 set. (AdnKronos) – "Nelle ultime ore la Guardia di Finanza ha sottoposto a sequestro la Mare Jonio, al momento alla fonda all'isola di Lampedusa". E' quanto si apprende da fonti del Viminale.

Migranti : Viminale - 'sì a sbarco donne - bimbi e malati da Mare Jonio ma resta divieto' : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) - "Come sempre fatto in passato, dalla Mare Jonio potranno scendere donne, bambini e malati. Rimane confermato il divieto di ingresso e sbarco per una nave che non rispetta le leggi e che preordinatamente si provoca lo stato di necessità a bordo per sbarcare in Italia".

Migranti - da Viminale ok a sbarco di donne - bambini e malati dalla Mare Jonio : “Ma la nave resta fuori dalle nostre acque” : donne, bambini e malati possono sbarcare. Per gli altri resta il divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane. Il Viminale dà l’ok allo sbarco dalla nave Mare Jonio, della ong Mediterranea Saving Human, che nei giorni scorsi ha prestato soccorso ai 99 Migranti salvati dalla Eleonore della ong francese Lifetime. “Come sempre fatto in passato, potranno scendere donne, bambini e malati. Rimane confermato il divieto di ingresso ...

Migranti : Mediterranea - ‘Viminale blocca nave bambini a 13 miglia Lampedusa’ : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) – “ll Viminale blocca la nave dei bambini a 13 miglia da Lampedusa. Alle ore 6 di questa mattina la Mare Jonio ha raggiunto il limite delle acque territoriali a sud di Lampedusa”. Lo rende noto Mediterranea Saving Humans. “Ieri sera alle 23.37 è stato notificato il decreto del Ministro dell’Interno, che ci vieta di entrare. Questa mattina, alle 7, la motovedetta CP312 della Guardia ...

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'Viminale ha paura di 22 bimbi con le loro mamme?' : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) - "Ventidue bambini piccoli e le loro mamme strappati dalla guerra in Libia sono considerati un pericolo per la sicurezza pubblica in Italia. Questo è il paradosso di questi tempi. Si considera il passaggio della nostra nave 'non inoffensivo'. Insomma, il Viminale ha pau