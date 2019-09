I 10 attori più sbagliati per un film biografico

Ogni mattina un fattorino si sveglia e sa che dovrà correre più veloce che mai : Gentile presidente Conte,per prima cosa le rivolgo i miei auguri e mi denuncio: ho fiducia e speranza nella nuova stagione che si apre, ora ufficialmente, con il voto di ieri in Senato. Finalmente, anche grazie al contributo di Liberi e Uguali, abbiamo un programma di governo che parla di politiche espansive, giusta retribuzione, Green New Deal, lotta ai grandi evasori e riforma fiscale, investimenti per la crescita e il lavoro al Sud, ...

Andrea Dal Corso sul Festival di Venezia : 'Per certi versi abbiamo fatto più degli attori' : Quest'anno il Festival del Cinema di Venezia ha scatenato un bel po' di polemiche, non tanto per i film in gara bensì per la presenza, decisamente massiccia, di numerosi 'Personaggi' del mondo della televisione che hanno ben poco a che vedere con il cinema. E così abbiamo visto ex volti di Uomini e Donne e di Temptation Island sfilare sul tanto bramato 'red carpet' mentre una miriade di fotografi li immortalavano durante la passerella. Immediata ...

Gli attori e le attrici più pagati al mondo : Nella lista ci sono parecchi attori Marvel (ma non il più pagato), e uno dei primi non ha fatto i suoi soldi a Hollywood

Chris Pine - cosa è successo a uno degli attori più belli di Hollywood? : Quando pensi ai più belli di Hollywood e dintorni, accanto a Brad Pitt, Ryan Gosling e Michael Fassbender c'è Chris Pine, l'attore statunitense noto per aver interpretato James T. Kirk nella saga di film Star Trek e di Steve Trevor nell'ultimo Wonder Woman con protagonista la conturbante Gal Gadot. Presto vedremo Chris Pine in un nuovo film, prodotto da Amazon, nei panni di John Dean, ovvero il consigliere ...

Gli account Xiaomi sono ora più sicuri grazie all’autenticazione a due fattori : Xiaomi introduce finalmente l'autenticazione a due fattori (2FA) per gli account Mi, che aumenta la sicurezza e riduce sensibilmente la possibilità di accessi non autorizzati. L'articolo Gli account Xiaomi sono ora più sicuri grazie all’autenticazione a due fattori proviene da TuttoAndroid.

Robin Williams - 5 anni dopo : l'omaggio di Sky Cinema a uno degli attori più amati dal pubblico : Domenica 11 agosto dalle 10.30, Sky Cinema propone una maratona di film per rendere omaggio all'attore Premio Oscar.

«Il Trono di Spade» - quali sono stati gli attori più pagati? : Che gli attori delle serie tv abbiano stipendi da star, è noto da anni, così come è facile intuire che gli interpreti di produzioni di successo guadagnino più di altri. Inutile dunque stupirsi guardando le cifre corrisposte agli attori principali de Il Trono di Spade, una delle serie cult degli ultimi anni. Non per tutti, però: nella classifica degli attori di Game of Thrones con gli stipendi migliori, è possibile ...