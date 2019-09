Governo | Conte a giornalista | “Lei è ossessionata da Salvini Opposizione pungolo per

Conte sale nel gradimento (meno il suo Governo). E Salvini riprende quota : Balzo del premier a 57 (+5), l’esecutivo è a 43 (+2). Il leader della Lega dopo il calo recupera 4 punti. E gli italiani rimangono scettici: sarà un governo di breve durata

La nascita del Governo Conte - vista dagli utenti di Twitter : Il numero di tweet pubblicati nei giorni della fiducia al governo Conte sono stati in larga parte favorevoli al nuovo esecutivo, anche se i partiti di opposizione e i loro rappresentanti sono stati molto più attivi sul social rispetto a quelli di maggioranza. Lo riporta un'analisi svolta da Kpi6 per Agi che ha preso in esame i Contenuti condivisi dal 5 all'11 settembre. In totale sono stati 28 mila i tweet pubblicati e 177 mila le condivisioni. ...

Assessori del Lazio al Governo Conte 2 - ora manovre rimpasto : Un pezzo della giunta di Nicola Zingaretti trasloca al governo, e per la Regione Lazio si torna a parlare di rimpasto. Gian Paolo Manzella, nuovo sottosegretario al Mise e Lorenza Bonaccorsi, al Mibac, lasceranno rispettivamente gli assessorati allo Sviluppo economico e al Turismo. Due caselle di peso che, almeno secondo i boatos degli ultimi giorni, potrebbero finire per essere riempite da 'tecnici' non sgraditi al M5s. Un segno di ...

Sondaggi politici - con la nascita del Governo M5s e Pd in calo : scarsa la fiducia nel Conte bis : Nella settimana in cui è ufficialmente nato il governo Conte bis, i due partiti che sono i principali azionisti di maggioranza - Movimento 5 Stelle e Partito Democratico - fanno segnare un calo nei Sondaggi. La rilevazione effettuata da Tecnè per l'agenzia Dire mostra anche una scarsa fiducia nel nuovo esecutivo.Continua a leggere

Conte : non è un Governo contro qualcuno : Conte non è un Governo contro qualcuno."Non ho chiesto nulla alle forze politiche che sostengono questo Governo".

Governo Conte 2 - scelti sottosegretari e viceministri : La squadra del Governo Conte bis è finalmente completa, nel Consiglio dei Ministri di stamattina sono state approvate le nomine dei viceministri e dei sottosegretari. In tutto sono 42, ossia 10 viceministri e 32 sottosegretari. Il MoVimento 5 Stelle ha ottenuto 21 nomine, il PD 18, poi due provengono da Liberi e Uguali e uno dal Maie, il Movimento Associativo Italiani all'Estero, quest'ultimo è Riccardo Merlo, che ha votato la fiducia al ...

Governo - nessun toscano nel Conte 2. I renziani attaccano : “Nel Pd purga”. Nazareno : “Tra i loro nomi nessuno dalla Toscana” : In tanti avranno pensato a Boris, la fortunata serie televisiva di Fox. “Il vero grande merito di questa fiction è che non ci sono i toscani, capisci? Cioè nessuno che dice ‘la mi’ mamma’, ‘il mi’ babbo’, ‘passami la harne… la harta… eh? Perché con quella c aspirata e quel senso dell’umorismo da quattro soldi i toscani hanno devastato questo Paese”, diceva a un certo punto Stanis Larochelle, cioè Pietro ...

Viceministri Governo Conte bis : nomi e profili politici - ecco chi sono : Viceministri governo Conte bis: nomi e profili politici, ecco chi sono Viceministri governo Conte bis – Ufficializzata la lista dei 42 sottosegretari che completano la squadra con cui il presidente del Consiglio Conte è chiamato ad affrontare le sfide che attendono il governo ed il Paese. Come sempre, le nomine sono state precedute da giorni in cui freneticamente sono entrati nel toto-nomi tantissime ipotesi. Viceministri governo ...

Chi sono i viceministri e sottosegretari del Governo Conte bis : Da sinistra, Carlo Sibilia (foto: Alfonso Di Vincenzo/KONTROLAB/LightRocket via Getty Images); Manlio Di Stefano (foto: Guglielmo Mangiapane/LaPresse); Marina Sereni (foto: Piero Cruciatti/LaPresse); Anna Ascani (foto: Vincenzo Livieri/LaPresse); Laura Castelli (foto: Roberto Monaldo/LaPresse) La prossima settimana – forse già lunedì 16 settembre – al Quirinale ci sarà un’altra cerimonia di giuramento formale dinnanzi alle più alte ...

Governo Conte bis - Fusaro : 'Camerieri di Bruxelles - Ue punta a risparmi degli italiani' : Diego Fusaro, da ospite della trasmissione di La 7 Coffee Break, ha ancora una volta manifestato il suo punto di vista critico nei confronti dell'appena costituito Governo giallorosso. Anzi, giallofucsia come lo definisce lui. Un pensiero, quello del filosofo, attraverso cui ha anticipato la possibilità che presto gli italiani possano vedersi imposta un tassa sui risparmi su input di Bruxelles e, soprattutto, i rischi di quella che potrebbe ...

Sottosegretari Governo Conte bis : ecco l’elenco completo e le deleghe : Sottosegretari governo Conte bis: ecco l’elenco completo e le deleghe Lunedì 16 settembre, alle ore 10, i nuovi Sottosegretari del governo Conte bis giureranno a Palazzo Chigi. In tutto sono 42, con una maggioranza a 5 Stelle (21), seguita dalla rappresentanza del Partito Democratico (18). Dei restanti Sottosegretari, 2 appartengono a LeU e 1 al Maie. Non resta quindi che andare a vedere la squadra al completo di viceministri e ...